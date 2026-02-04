Cât a costat rochia purtată de Emily Burghelea la botezul fiicei sale, Elisabeta. Este o creație Cristina Săvulescu, realizată pe comandă

Emily Burghelea a strălucit la botezul fiicei sale, Elisabeta, într-o rochie spectaculoasă semnată de designerul Cristina Săvulescu. Ținuta a fost aleasă chiar de soțul influencerița, Andrei, iar prețul a fost unul pe măsura designului.

Cât a costat rochia lui Emily Burghelea de la botezul fiicei sale

Emily Burghelea a fost, fără îndoială, în centrul atenției la botezul fiicei sale, Elisabeta. Apariția ei spectaculoasă a fost marcată de o rochie strălucitoare, care a cucerit imediat privirile tuturor invitaților și a stârnit numeroase comentarii în mediul online.

Ținuta vedetei a fost una de excepție, iar povestea din spatele alegerii acesteia este la fel de specială.

„Nu-mi vine să cred cât de frumos a ieșit petrecerea Elisabetei de botez… Mă uit pe pozele de ieri și pe videoclipuri și efectiv îmi bate inima mai tare! A fost exact după sufletul ei, totul! De la energia oamenilor, decorul, atmosfera, totul la superlativ, exact ca ea! A venit în viețile noastre să ne lumineze drumul și de când s-a născut parcă Dumnezeu ne-a binecuvântat”, a scris Emily Burghelea pe Instagram, alături de câteva fotografii în care radiază de fericire.

Rochia de botez, o investiție spectaculoasă

Ținuta pe care Emily a ales să o poarte pentru acest eveniment special este semnată de designerul român Cristina Săvulescu și are un preț impresionant de 8.500 de lei, potrivit site-ului designerului.

Rochia este disponibilă doar la precomandă și se distinge printr-un design glamour: un top tip body strălucitor, combinat cu o fustă lungă, metalizată, care pune în evidență talia. Este o creație care transformă orice eveniment într-un adevărat spectacol, cu un aer sofisticat, specific evenimentelor de gală.

Un detaliu a surprins publicul: rochia nu a fost aleasă de Emily, ci de soțul ei, Andrei.

„Referitor la rochie… să știți că Andrei mi-a ales-o! Așa că este husband approved. Vă place????”, a dezvăluit vedeta cu umor pe rețelele sociale.

Pe lângă spectacolul vizual, Emily a descris și atmosfera de la botez ca fiind una magică, plină de iubire și bucurie. Pentru vedetă, această zi specială a reprezentat nu doar o sărbătoare a familiei, ci un moment de recunoștință pentru binecuvântările primite de la venirea pe lume a micuței Elisabeta.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Emily Burghelea la botezul mezinei sale, Elisabeta

Sursă foto: Instagram

