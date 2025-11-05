  MENIU  
Home > Vedete > Emily Burghelea a apelat la hipnoză pentru a-și identifica și trata temerile: „Nu m-am simțit deloc bine în ultima vreme”

Emily Burghelea a apelat la hipnoză pentru a-și identifica și trata temerile: „Nu m-am simțit deloc bine în ultima vreme”

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Oana Savin
.

Emily Burghelea a devenit mamă pentru a treia oară în urmă cu câteva săptămâni, iar soțul ei i-a dăruit o lună la un centru din Hong Kong, unde să treacă mai ușor peste depresia post-natală. Astfel, influencerița și-a luat fiica nou-născută și au plecat în călătorie. Acum, aceasta a dezvăluit că a decis să apeleze la hipnoză, după ce în ultimele zile nu s-a simțit foarte bine.

Emily Burghelea a apelat la hipnoză

Emily Burghelea a trecut prin mai multe evenimente emoționante în ultimii ani: trei nașteri și un accident care aproape a ucis-o. Acum, influencerița se află într-un centrul special pentru tinerele mame care se confruntă cu depresia și spune că a reușit să își identifice cea mai mare teamă, după ce a apelat la hipnoză.

emily burghelea cu al treilea copilIconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 8)

„Nu m-am simțit deloc bine în ultima vreme, așa că am apelat la hipnoză, pentru a depista problema. Am aflat că am înrădăcinată în subconștient o frică profundă de moarte, care mă afectează fără să-mi dau seama. Deși credeam că am trecut peste, pentru că rănile fizice de după accident s-au vindecat și sunt bine în aparență, în profunzime mai sunt lucruri de rezolvat. S-au întâmplat foarte multe, 3 nașteri în patru ani și un accident, care real mi-a pus în pericol viața. Este normal să mă resimt, dar ce nu te doboară te face mai puternic”, a afirmat Emily Burghelea pentru Cancan.

Deși soțul ei s-a întors acasă la ceilalți copii mai mari, Amedeea și Damian, Emily spune că îl sună des.

Trecutul neștiut al lui Joseph Adam, soțul Andei Adam. Cu ce se ocupă, de fapt, concurentul de la Asia Express și din ce face bani
Trecutul neștiut al lui Joseph Adam, soțul Andei Adam. Cu ce se ocupă, de fapt, concurentul de la Asia Express și din ce face bani
Recomandarea zilei

„Lucrez cu mine acum și nu doar că îmi voi reveni complet, voi deveni cea mai bună versiune a mea, pentru ca Elisabeta, Amedea și Damian au nevoie de mine puternică, așa cum sunt eu. Îmi găsesc puterea în sânul familiei. Cel mai mult mă încarc de la copii. Să mă joc și să am grijă de ei sunt lucrurile care dau sens vieții mele. Și cred că una dintre cele mai mari dorințe ale mele ar fi să existe numai bunătate pe lume. Bunătatea este de la Dumnezeu! Andrei e prima persoană pe care o sun atunci când am câte o problemă. Cred că primește de la mine câte 926190 de apeluri în fiecare zi (n.r. râde)”, a mai spus ea.

Citește și: Emily Burghelea, cadou special de la soțul ei. A dus-o într-un centru special din Asia pentru a își trata depresia postnatală

Superstiția peste care nu a putut să treacă toată viața! „Soţia mea a fost la Sevilla, dar a văzut meciul în camera de hotel, din cauza unei superstiţii de-ale mele”. Ce spunea legendarul antrenor despre victoria din 1986
Superstiția peste care nu a putut să treacă toată viața! „Soţia mea a fost la Sevilla, dar a văzut meciul în camera de hotel, din cauza unei superstiţii de-ale mele”. Ce spunea legendarul antrenor despre victoria din 1986
Recomandarea zilei

Citește și: Cum arată Mihaela Borcea în costum de baie, la 55 de ani. Femeia de afaceri se află în vacanță, în Kenya

Influencerița, la un pas de sinucidere din cauza depresiei

În urmă cu câteva zile, Emily Burghelea dezvăluia pe Instagram că, la scurt timp de la nașterea primei sale fiice, a fost pe punctul de a se sinucide, din cauza depresiei post-natale. Aceasta a povestit cum a băut o sticlă de șampanie, iar mai apoi, fără să fie conștientă de faptele ei, a luat un pumn de medicamente.

„Furtunile hormonale au revenit și îmi era tare frică să nu ajung iar în punctul acesta… Țin minte că veneam de la mare, eram pe autostradă, Andrei conducea, Amedea avea cam 3 luni, era în scoică și plângea. Plangea ea și plângeam și eu cu ea. Mi s-a părut un drum atât de greu, în momentul în care am ajuns acasă, l-am rugat pe Andrei să meargă sus cu ea să o culce. I-am spus exact așa: “să o chemi pe mama ta să aiba grijă de Amedea”. Eram într-un fel de transă, am rămas singură și deși în general nu beau, am desfăcut o sticlă de șampanie și am dat-o efectiv pe gât. Din acel moment mi s-a rupt filmul”, a mărturisit influencerița pe Instagram.

Citește și: Ce joburi au avut Lidia Buble, Smiley și Gina Pistol înainte de a cunoaște celebritatea: „Îmi era rușine să le cer bani părinților mei”

Citește și: Cum a reușit Dan Negru să aibă aceleași kilograme de-a lungul anilor: „Mă feresc de mâncarea modernă, cool. Sunt pline piețele de chimicale”

M-am trezit peste câteva ore, cu mama soacră care mă mângâia pe spate și spunea: ce ai vrut tu să faci? Cum să faci așa ceva… Nu înțelegeam la ce se referă… nu-mi mai aminteam nimic. Însă se pare că după ce am dat pe gât sticla de șampanie, m-aș fi dus la dulapul cu medicamente și efectiv am luat pastile. Multe pastile. Puteam să nu mă mai trezesc. Aveam 20 și ceva de ani și același zâmbet larg pe față mereu. Eram bine până când din senin nu mai eram. Stările astea trebuie luate în serios. Și de multe ori este greu să verbalizez. Abia acum, la 4 ani după incident sunt okey să vorbesc despre asta deși în acest moment, când scriu aceste rânduri, am lacrimile în bărbie. Chiar dacă poate uneori pare că mamele se descurcă minunat, și pare că sunt puternice și pare ca pot… Furtunile hormonale nu trebuie ignorate niciodată pentru că uneori, pot scăpa complet de sub control”, a mai spus Emily Burghelea.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Emily Burghelea

Sursă foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
Heinrich Himmler - ediția 14 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Heinrich Himmler - ediția 14 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
Oskar Schindler - ediția 13 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Oskar Schindler - ediția 13 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
ELLE - ediția noiembrie 2025 ELLE - ediția noiembrie 2025 34.99 RON Cumpără acum
Frankenstein - Ediția nr. 83 (Mari Clasici ai Literaturii) Frankenstein - Ediția nr. 83 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Umiliti și obiditi - Ediția nr. 82 (Mari Clasici ai Literaturii) Umiliti și obiditi - Ediția nr. 82 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Aventurile lui Sherlock Holmes - Ediția nr. 81 (Mari Clasici ai Literaturii) Aventurile lui Sherlock Holmes - Ediția nr. 81 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 102 (TITANIC) Titanic - Ediția nr. 102 (TITANIC) 52.9 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Imaginea cu Traian Băsescu îmbrățișat de nepoți de ziua lui de naștere. A împlinit 74 de ani și a sărbătorit în familie
Imaginea cu Traian Băsescu îmbrățișat de nepoți de ziua lui de naștere. A împlinit 74 de ani și a sărbătorit în familie
Fanatik
Care era poziția lui Emeric Ienei în războiul FCSB – CSA Steaua: „Pentru mine există o singură echipă”
Care era poziția lui Emeric Ienei în războiul FCSB – CSA Steaua: „Pentru mine există o singură echipă”
GSP.ro
Și-a clonat câinele! Tom Brady a dezvăluit cât l-a costat procedura și unde se află clinica
Și-a clonat câinele! Tom Brady a dezvăluit cât l-a costat procedura și unde se află clinica
Click.ro
Ce sacrificiu a făcut Monica Bîrlădeanu după căsătoria cu Valeriu Gheorghiță: „Mă trezesc foarte umflată, nu dorm bine”
Ce sacrificiu a făcut Monica Bîrlădeanu după căsătoria cu Valeriu Gheorghiță: „Mă trezesc foarte umflată, nu dorm bine”
TV Mania
Rebecca Nicolescu, de nerecunoscut în urmă cu 6 ani. Cum arăta „fata rea” din „Ana, mi-ai fost scrisă în ADN”
Rebecca Nicolescu, de nerecunoscut în urmă cu 6 ani. Cum arăta „fata rea” din „Ana, mi-ai fost scrisă în ADN”
Redactia.ro
De ce a murit, de fapt, Emeric Ienei
De ce a murit, de fapt, Emeric Ienei
Citește și...
Miodrag Belodedici a dezvăluit ultima convorbire cu Emeric Ienei: „Avea probleme. E una dintre cele mai triste zile din istoria Stelei”. Exclusiv
Copiii Amaliei Bellantoni, în pericol! Este o veste teribilă pentru vedetă, nu se aştepta la aşa ceva din partea...
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Șaorma de pui la tavă. Rețeta care bate orice variantă din oraș
Cine este Alisa Ienei, nepoata lui Emeric Ienei. A fost la „Românii au talent” și „X Factor”
Ce probleme de sănătate l-au măcinat pe Emeric Ienei în ultimii ani. Singurătate și suferință după pierderea soției. "Merg zilnic la medic. Trăiesc cu medicamente și cu analgezice"
Câți copii și nepoți avea Emeric Ienei. Fosta legendă a Stelei a trecut prin două căsnicii
Scapă rapid de durerile de cap
COLOSAL! Văduva lui Costel Corduneanu, fostul lider al celui de temut clan din România, înfiinţează Clubul femeilor interlope!

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Cine este Alisa Ienei, nepoata lui Emeric Ienei. A fost la „Românii au talent” și „X Factor”
Cine este Alisa Ienei, nepoata lui Emeric Ienei. A fost la „Românii au talent” și „X Factor”
Ce probleme de sănătate l-au măcinat pe Emeric Ienei în ultimii ani. Singurătate și suferință după pierderea soției. "Merg zilnic la medic. Trăiesc cu medicamente și cu analgezice"
Ce probleme de sănătate l-au măcinat pe Emeric Ienei în ultimii ani. Singurătate și suferință după pierderea soției. "Merg zilnic la medic. Trăiesc cu medicamente și cu analgezice"
Proiecte speciale
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Drumul de la idee la casa de vis
Drumul de la idee la casa de vis
Avantaje
Gina Pistol și Josephine i-au făcut galerie lui Smiley, la Sala Palatului. Ce a strigat fetița, de la balcon, când tatăl ei a început să cânte. Imaginile momentului
Gina Pistol și Josephine i-au făcut galerie lui Smiley, la Sala Palatului. Ce a strigat fetița, de la balcon, când tatăl ei a început să cânte. Imaginile momentului
Pozele uitate cu Ioana Ginghină, în celebra revistă pentru adulți! Imagini interzise inimilor slabe! „Am negociat doar 5 minute!”. Era voluptatea întruchipată
Pozele uitate cu Ioana Ginghină, în celebra revistă pentru adulți! Imagini interzise inimilor slabe! „Am negociat doar 5 minute!”. Era voluptatea întruchipată
Elle
Anunțul cu care Alina Eremia și-a întristat fanii. Ce decizie a luat artista la nici două luni de la nuntă: „Pe o perioadă nedeterminată...”
Anunțul cu care Alina Eremia și-a întristat fanii. Ce decizie a luat artista la nici două luni de la nuntă: „Pe o perioadă nedeterminată...”
Cum s-a schimbat relația dintre Alexandru Ion și Ștefan Floroaica după participarea la Asia Express: „Când petreci atâtea săptămâni împreună, fără pauze, nu…”
Cum s-a schimbat relația dintre Alexandru Ion și Ștefan Floroaica după participarea la Asia Express: „Când petreci atâtea săptămâni împreună, fără pauze, nu…”
Ramona Olaru, confesiuni dureroase despre viața ei amoroasă. Ce a mărturisit asistenta TV: „Nu simt că m-a iubit vreodată cu adevărat vreun bărbat. Asta…
Ramona Olaru, confesiuni dureroase despre viața ei amoroasă. Ce a mărturisit asistenta TV: „Nu simt că m-a iubit vreodată cu adevărat vreun bărbat. Asta…
DailyBusiness.ro
Democratul Zohran Mamdani a câștigat mandatul de primar al orașului New York
Democratul Zohran Mamdani a câștigat mandatul de primar al orașului New York
Daniel Dăianu: Deficitul bugetar ține BNR ostatică. Liberalizarea gazelor din 2026 ar putea destabiliza economia
Daniel Dăianu: Deficitul bugetar ține BNR ostatică. Liberalizarea gazelor din 2026 ar putea destabiliza economia
A1.ro
Cum a reacționat Vlad Gherman când un fan i-a zis în secțiunea de comentarii că îi stătea mai bine cu fosta iubită
Cum a reacționat Vlad Gherman când un fan i-a zis în secțiunea de comentarii că îi stătea mai bine cu fosta iubită
Horoscop 6 noiembrie 2025. O zodie care se află la răscruce de drumuri. Astrele îi oferă o șansă rară de a-și schimba radical viața
Horoscop 6 noiembrie 2025. O zodie care se află la răscruce de drumuri. Astrele îi oferă o șansă rară de a-și schimba radical viața
Câți copii și nepoți avea Emeric Ienei. Fosta legendă a Stelei a trecut prin două căsnicii
Câți copii și nepoți avea Emeric Ienei. Fosta legendă a Stelei a trecut prin două căsnicii
Iubirile din viața lui Emeric Ienei. A fost căsătorit de două ori, cu Vasilica Tastaman și Ileana Gyulai
Iubirile din viața lui Emeric Ienei. A fost căsătorit de două ori, cu Vasilica Tastaman și Ileana Gyulai
Oana Roman, vizitată de Poliție în urma unor plângeri. Cine și de ce a chemat autoritățile la ușa ei. "M-au găsit tocmai pe mine?"
Oana Roman, vizitată de Poliție în urma unor plângeri. Cine și de ce a chemat autoritățile la ușa ei. "M-au găsit tocmai pe mine?"
Observator News
A murit legendarul Emeric Ienei, antrenorul cu care Steaua a câştigat Cupa Campionilor Europeni
A murit legendarul Emeric Ienei, antrenorul cu care Steaua a câştigat Cupa Campionilor Europeni
Libertatea pentru Femei
De ce au murit soțiile lui Emeric Ienei, o mare vedetă și o mare sportivă, campioană mondială. Femei superbe, pe care regretatul antrenor le-a adorat. Secrete din viața de familie a unui mare gentleman
De ce au murit soțiile lui Emeric Ienei, o mare vedetă și o mare sportivă, campioană mondială. Femei superbe, pe care regretatul antrenor le-a adorat. Secrete din viața de familie a unui mare gentleman
Cântărețul adorat de românce a divorțat de soțul cu care a adoptat doi bebeluși, a tăcut mult timp, dar acum spune ce a trăit: haos, durere, disperare, panică
Cântărețul adorat de românce a divorțat de soțul cu care a adoptat doi bebeluși, a tăcut mult timp, dar acum spune ce a trăit: haos, durere, disperare, panică
Ultima oră! Elena Udrea a plecat din țară și a explicat totul într-un mesaj scurt și la obiect! Val de reacții
Ultima oră! Elena Udrea a plecat din țară și a explicat totul într-un mesaj scurt și la obiect! Val de reacții
Anda Adam, ceartă cu producătorii de la Asia Express! Declarațiile acide din spatele camerelor! Ce nu s-a văzut la televizor? A spus totul într-un podcast!
Anda Adam, ceartă cu producătorii de la Asia Express! Declarațiile acide din spatele camerelor! Ce nu s-a văzut la televizor? A spus totul într-un podcast!
Viva.ro
Acuzat că a drogat-o pe Andreea Cuciuc în noaptea în care tânăra a murit, Cristian Botgros face acum declarații zguduitoare. Nepotul lui Nicolae Botgros a rostit câteva cuvinte cutremurătoare, care schimbă absolut tot ce se știa până acum: ”Fata asta a...”
Acuzat că a drogat-o pe Andreea Cuciuc în noaptea în care tânăra a murit, Cristian Botgros face acum declarații zguduitoare. Nepotul lui Nicolae Botgros a rostit câteva cuvinte cutremurătoare, care schimbă absolut tot ce se știa până acum: ”Fata asta a...”
Așa a apărut Monica Gabor la premiera de gală a filmului „Cravata Galbenă” și toată lumea a observat marea transformare! Dar surpriza serii a fost cu totul alta: bărbatul misterios care a însoțit-o. Detaliile momentului
Așa a apărut Monica Gabor la premiera de gală a filmului „Cravata Galbenă” și toată lumea a observat marea transformare! Dar surpriza serii a fost cu totul alta: bărbatul misterios care a însoțit-o. Detaliile momentului
Bianca Drăgușanu a făcut un top 10 bărbați din România. Cine e pe primul loc: „Omul este super tare, se îmbracă super bine, vorbește frumos, corect gramatical. Nu există nimeni ca persoană publică în momentul de față să îl egaleze!” Nu, nu e vorba despre Gabi Bădălău
Bianca Drăgușanu a făcut un top 10 bărbați din România. Cine e pe primul loc: „Omul este super tare, se îmbracă super bine, vorbește frumos, corect gramatical. Nu există nimeni ca persoană publică în momentul de față să îl egaleze!” Nu, nu e vorba despre Gabi Bădălău
Mutare complet neașteptată! La 3 luni și jumătate de la moartea lui Felix Baumgartner, decizia a fost luată de familia lui! Nimănui nu i-a venit să creadă când a auzit ce au decis părinții și fratele cel mic, FĂRĂ Mihaela Rădulescu
Mutare complet neașteptată! La 3 luni și jumătate de la moartea lui Felix Baumgartner, decizia a fost luată de familia lui! Nimănui nu i-a venit să creadă când a auzit ce au decis părinții și fratele cel mic, FĂRĂ Mihaela Rădulescu
Redactia.ro
De ce a murit, de fapt, Emeric Ienei
De ce a murit, de fapt, Emeric Ienei
Doliu în fotbalul românesc. A murit marele antrenor Emeric Ienei
Doliu în fotbalul românesc. A murit marele antrenor Emeric Ienei
Durere imensă în Gașca Zurli! Un membru iubit s-a stins din viață: „Acum, avem un înger care ne veghează”
Durere imensă în Gașca Zurli! Un membru iubit s-a stins din viață: „Acum, avem un înger care ne veghează”
Doliu în fotbalul românesc. A murit fostul mare atacant al Stelei. Meciurile din Superliga vor fi precedate de un moment de reculegere
Doliu în fotbalul românesc. A murit fostul mare atacant al Stelei. Meciurile din Superliga vor fi precedate de un moment de reculegere
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Horoscop final de an 2025. Cine e zodia favorizată de astre care câștigă pe toate planurile până la Revelion
Horoscop final de an 2025. Cine e zodia favorizată de astre care câștigă pe toate planurile până la Revelion
Medicii din Cluj au reușit ce alte clinici din străinătate au refuzat din cauza complexității și gravității cazului: operație de 7 ore pentru o tumoră rară și extinsă”
Medicii din Cluj au reușit ce alte clinici din străinătate au refuzat din cauza complexității și gravității cazului: operație de 7 ore pentru o tumoră rară și extinsă”
Miracol medical: un bebeluș care cântărea cât 2 felii de pâine, a reușit să supraviețuiască deși s-a născut la 24 de săptămâni
Miracol medical: un bebeluș care cântărea cât 2 felii de pâine, a reușit să supraviețuiască deși s-a născut la 24 de săptămâni
Noul Cod de Deontologie Medicală schimbă regulile: ce se interzice pentru medici de la 1 ianuarie 2026
Noul Cod de Deontologie Medicală schimbă regulile: ce se interzice pentru medici de la 1 ianuarie 2026
TV Mania
Rebecca Nicolescu, de nerecunoscut în urmă cu 6 ani. Cum arăta „fata rea” din „Ana, mi-ai fost scrisă în ADN”
Rebecca Nicolescu, de nerecunoscut în urmă cu 6 ani. Cum arăta „fata rea” din „Ana, mi-ai fost scrisă în ADN”
Soția lui Jorge a împlinit 53 de ani. Ce urare specială i-a făcut artistul. Imagini de colecție cu Ramona
Soția lui Jorge a împlinit 53 de ani. Ce urare specială i-a făcut artistul. Imagini de colecție cu Ramona
Adrian Mutu, declarație surprinzătoare despre fosta soție! Cum arată Consuelo azi, la 52 de ani — trăiește în lux în Republica Dominicană și arată spectaculos!
Adrian Mutu, declarație surprinzătoare despre fosta soție! Cum arată Consuelo azi, la 52 de ani — trăiește în lux în Republica Dominicană și arată spectaculos!
Sydney Sweeney a renunțat la haine și la inhibiții. Cum a apărut pe covorul roșu la un eveniment monden
Sydney Sweeney a renunțat la haine și la inhibiții. Cum a apărut pe covorul roșu la un eveniment monden
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Amalia Năstase, veste ȘOC din partea medicilor după ce a făcut un set de analize medicale! Ce i-au descoperit în corp
Amalia Năstase, veste ȘOC din partea medicilor după ce a făcut un set de analize medicale! Ce i-au descoperit în corp
Anda Adam, replică ACIDĂ pentru cei care au criticat-o că s-a îngrășat: „Știu foarte bine cum arăt”
Anda Adam, replică ACIDĂ pentru cei care au criticat-o că s-a îngrășat: „Știu foarte bine cum arăt”
Cea mai frumoasă nevastă de fotbalist din România a șocat cu ultima apariție în public! Are probleme mari: „Sunt la un pas de anorexie, el mi-a spus să fiu mai atentă”
Cea mai frumoasă nevastă de fotbalist din România a șocat cu ultima apariție în public! Are probleme mari: „Sunt la un pas de anorexie, el mi-a spus să fiu mai atentă”
Imagini nemaivăzute până acum! Cum arată Bianca Drăgușanu fără pic de machiaj! Vedeta s-a afișat fără filtre. Ce au remarcat fanii ei?
Imagini nemaivăzute până acum! Cum arată Bianca Drăgușanu fără pic de machiaj! Vedeta s-a afișat fără filtre. Ce au remarcat fanii ei?
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton