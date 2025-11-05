Emily Burghelea a apelat la hipnoză pentru a-și identifica și trata temerile: „Nu m-am simțit deloc bine în ultima vreme”

Emily Burghelea a devenit mamă pentru a treia oară în urmă cu câteva săptămâni, iar soțul ei i-a dăruit o lună la un centru din Hong Kong, unde să treacă mai ușor peste depresia post-natală. Astfel, influencerița și-a luat fiica nou-născută și au plecat în călătorie. Acum, aceasta a dezvăluit că a decis să apeleze la hipnoză, după ce în ultimele zile nu s-a simțit foarte bine.

Emily Burghelea a trecut prin mai multe evenimente emoționante în ultimii ani: trei nașteri și un accident care aproape a ucis-o. Acum, influencerița se află într-un centrul special pentru tinerele mame care se confruntă cu depresia și spune că a reușit să își identifice cea mai mare teamă, după ce a apelat la hipnoză.

„Nu m-am simțit deloc bine în ultima vreme, așa că am apelat la hipnoză, pentru a depista problema. Am aflat că am înrădăcinată în subconștient o frică profundă de moarte, care mă afectează fără să-mi dau seama. Deși credeam că am trecut peste, pentru că rănile fizice de după accident s-au vindecat și sunt bine în aparență, în profunzime mai sunt lucruri de rezolvat. S-au întâmplat foarte multe, 3 nașteri în patru ani și un accident, care real mi-a pus în pericol viața. Este normal să mă resimt, dar ce nu te doboară te face mai puternic”, a afirmat Emily Burghelea pentru Cancan.

Deși soțul ei s-a întors acasă la ceilalți copii mai mari, Amedeea și Damian, Emily spune că îl sună des.

„Lucrez cu mine acum și nu doar că îmi voi reveni complet, voi deveni cea mai bună versiune a mea, pentru ca Elisabeta, Amedea și Damian au nevoie de mine puternică, așa cum sunt eu. Îmi găsesc puterea în sânul familiei. Cel mai mult mă încarc de la copii. Să mă joc și să am grijă de ei sunt lucrurile care dau sens vieții mele. Și cred că una dintre cele mai mari dorințe ale mele ar fi să existe numai bunătate pe lume. Bunătatea este de la Dumnezeu! Andrei e prima persoană pe care o sun atunci când am câte o problemă. Cred că primește de la mine câte 926190 de apeluri în fiecare zi (n.r. râde)”, a mai spus ea.

Influencerița, la un pas de sinucidere din cauza depresiei

În urmă cu câteva zile, Emily Burghelea dezvăluia pe Instagram că, la scurt timp de la nașterea primei sale fiice, a fost pe punctul de a se sinucide, din cauza depresiei post-natale. Aceasta a povestit cum a băut o sticlă de șampanie, iar mai apoi, fără să fie conștientă de faptele ei, a luat un pumn de medicamente.

„Furtunile hormonale au revenit și îmi era tare frică să nu ajung iar în punctul acesta… Țin minte că veneam de la mare, eram pe autostradă, Andrei conducea, Amedea avea cam 3 luni, era în scoică și plângea. Plangea ea și plângeam și eu cu ea. Mi s-a părut un drum atât de greu, în momentul în care am ajuns acasă, l-am rugat pe Andrei să meargă sus cu ea să o culce. I-am spus exact așa: “să o chemi pe mama ta să aiba grijă de Amedea”. Eram într-un fel de transă, am rămas singură și deși în general nu beau, am desfăcut o sticlă de șampanie și am dat-o efectiv pe gât. Din acel moment mi s-a rupt filmul”, a mărturisit influencerița pe Instagram.

„M-am trezit peste câteva ore, cu mama soacră care mă mângâia pe spate și spunea: ce ai vrut tu să faci? Cum să faci așa ceva… Nu înțelegeam la ce se referă… nu-mi mai aminteam nimic. Însă se pare că după ce am dat pe gât sticla de șampanie, m-aș fi dus la dulapul cu medicamente și efectiv am luat pastile. Multe pastile. Puteam să nu mă mai trezesc. Aveam 20 și ceva de ani și același zâmbet larg pe față mereu. Eram bine până când din senin nu mai eram. Stările astea trebuie luate în serios. Și de multe ori este greu să verbalizez. Abia acum, la 4 ani după incident sunt okey să vorbesc despre asta deși în acest moment, când scriu aceste rânduri, am lacrimile în bărbie. Chiar dacă poate uneori pare că mamele se descurcă minunat, și pare că sunt puternice și pare ca pot… Furtunile hormonale nu trebuie ignorate niciodată pentru că uneori, pot scăpa complet de sub control”, a mai spus Emily Burghelea.

