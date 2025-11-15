Nucile, aliment de lux în România lui 2025. Cât a ajuns să coste kilogramul

Cum au ajuns nucile să fie un aliment de lux în România
Prețul nucilor a înregistrat o creștere semnificativă în acest an, afectând atât consumatorii, cât și producătorii locali. Factorii care au condus la această majorare sunt multipli, de la condițiile meteorologice nefavorabile până la costurile mai mari de producție și transport.
Retailerii și micii comercianți sunt nevoiți să ajusteze prețurile pentru a-și menține profitabilitatea, în timp ce consumatorii resimt direct această scumpire.
Preţul nucilor a crescut vizibil în acest an în România, pe fondul unei scăderi semnificative a producţiei. În judeţul Gorj, de exemplu, recolta de nuci este estimată la doar 30‑40% din nivelul de anul anterior. Alte surse locale indică o contracţie de 40‑50% faţă de anii precedenţi în acelaşi judeţ, notează ObservatorNews.
Această combinaţie – ofertă redusă + cerere stabilă sau în creştere – face ca preţurile la raft să fie mai mari, realizându‑se presiune asupra consumatorilor, care trebuie să aloce un buget mai mare pentru acelaşi produs.
Până recent, România se afla într‑o poziţie de vârf privind producţia de nuci: în 2023, ţara noastră s‑a clasat pe primul loc în Uniunea Europeană la producţia de nuci. De asemenea, în ultimii ani numărul pomilor plantaţi a crescut cu peste 400.000, ajungând oficial la peste 2,3 milioane pomi.
Totuşi, acest progres a fost erodat rapid de evenimentele meteorologice extreme din 2025. Potrivit declaraţiilor oficiale din Gorj, producţia va fi mai mică cu aproape jumătate comparativ cu anii precedenţi.
Pe lângă o recoltă mai mică, procesatorii avertizează că costurile de aprovizionare vor creşte deoarece vor fi nevoiţi să importe materie primă sau să exploateze livezi mai puţin productive, potrivit Știrile Pro TV.
Pentru consumatori, înseamnă un cost mai mare pentru un produs de larg consum, mai ales în preajma sărbătorilor când cererea creşte (ex. pentru cozonaci, dulciuri).
În piețe, nucile se vând acum cu 50-55 lei pe kilogram, astfel că gospodinele vor fi nevoite ori să folosească mai puține pentru umplutura cozonacilor de Crăciun, ori să dea mai mulți bani față de anul trecut pentru a avea un cozonac cu o umplutură generoasă.
Sursă foto: Shutterstock
