Discuții fără rezultat la Palatul Cotroceni. Președintele Nicușor Dan a avut discuții cu liderii coaliției și reprezentanții magistraților

Președintele Nicușor Dan s-a întâlnit miercuri, 12 noiembrie, la Palatul Cotroceni, cu liderii coaliției de guvernare și cu reprezentanții magistraților, în încercarea de a găsi o soluție care să deblocheze reforma pensiilor speciale. Întâlnirea a durat trei ore, însă s-a încheiat fără niciun rezultat.

Eșecul de la Cotroceni

Trei ore a durat întâlnirea de la Palatul Cotroceni, dar fără a se ajunge la un rezultat. Și asta pentru că magistrații refuză să facă un compromis.

Deși reprezentanții Guvernului au fost de acord să mărească perioada tranzitorie referitoare la vârsta de pensionare de la 10 la 15-17 ani, magistrații nici nu au vrut să audă de scăderea pensiei. Mai exact, aceștia se opun pensiilor de 70% din salariul net, notează Libertatea.

Mai mult, reprezentanții magistraților au propus ca pensia lor să reprezinte 65% din venitul brut în loc de 70% din cel net, așa cum prevedea proiectul Guvernului Bolojan ce a fost respins de Curtea Constituțională.

Totuși liderii politici au respins varianta.

Reacția președintelui Nicușor Dan

Președintele a declarat că nu s-a poziționat de partea magistraților, subliniind faptul că „nu este normal” ca aceștia să se pensioneze la 48 de ani și să beneficieze de pensii atât de mari.

„Am spus că nu e normal ca pensiile să fie la nivelul de acum şi că nu e normal ca magistraţii să iasă la pensie la 48 de ani. Însă am introdus nişte nuanţe care mi se par, nu e un meci, nu este un concurs de like-uri. Este a rezolva o problemă socială şi eu cred că trebuie să acţionăm în calitate de reprezentanţi ai statului român cu responsabilitate în chestiunea asta. Nu e vorba numai de sentimentul de dreptate în societate, e vorba şi de insolvenţe, de bani, de evaziune”, a spus Nicușor Dan.

La rândul lui, președintele PSD Sorin Grindeanu a declarat la Știrile PRO TV că nu doar coaliția trebuie să își dorească adoptarea legii, ci și magistrații.

„Soluţiile pot fi mai multe, dar aici deja intrăm într-o zonă în care nu doar coaliţia trebuie să-şi dorească această lege, ci şi chiar cei asupra cărora se aplică, fiindcă avem acel termen-limită de 28 noiembrie, până la care trebuie să avem o lege, şi avem un termen în care CSM-ul poate să răspundă, să dea un aviz la un eventual proiect de lege”, a spus Sorin Grindeanu.

„De trei săptămâni se stă, din păcate. Şi am ajuns în situaţia în care să nu depindă această reglementare doar de coaliţie, de Parlament sau de Guvern”, a precizat liderul PSD.

De asemenea, Sorin Grindeanu a explicat că Guvernul depinde în prezent de CSM, menționând că avizul consultativ poate întârzia peste termenul limită de 28 noiembrie.

