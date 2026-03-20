Dan Negru, șocat de prețul urzicilor: „Cum de am reușit să transformăm urzica din „norocul săracului” în gourmetul bogatului?”

Prețurile urzicilor au explodat în 2026, ajungând să coste între 35 și 80 de lei pe kilogram. Dan Negru s-a arătat șocat de aceste prețuri, susținând că urzicile au devenit practic un lux.

Dan Negru, șocat de prețul urzicilor

Primăvara vine, în fiecare an, cu verdele crud al urzicilor. Doar că, în 2026, acest verde are și un preț care ridică sprâncene.

„10 euro kg costă azi „Pâinea celor uitați de Dumnezeu”, cum le zicea Panait Istrati urzicilor!”, scrie Dan Negru pe Facebook, făcând trimitere la expresia celebră a lui Panait Istrati.

Pentru publicul obișnuit cu meniuri de restaurant și cu etichete bio, suma poate părea doar un detaliu de sezon. Pentru generațiile care au crescut cu povești despre lipsuri, însă, urzica are o cu totul altă încărcătură.

În postarea sa, realizatorul TV amintește că „în tradiția noastră, urzicile erau simbolul supraviețuirii celor care nu mai aveau nimic de pus pe masă. Răsar primăvara, când proviziile de peste iarnă ale țăranilor se terminau”. Erau accesibile, creșteau sălbatic și nu necesitau investiții – o hrană simplă, dar vitală.

„Generația mea a crescut cu vorba «foamea îndulcește urzica», dar generația copiilor mei o vede ca pe o delicatesă!”, observă Dan Negru.

Astăzi, urzicile apar în rețete reinterpretate, în combinații cu ou poșat, brânzeturi fine sau sosuri elaborate. Ce era odinioară „norocul săracului” a devenit astăzi ingredient de sezon, promovat pentru beneficiile sale detox și pentru gustul autentic.

„Cum de am reușit ca, într-o singură generație, să transformăm urzica din «norocul săracului» în gourmetul bogatului?”, întreabă retoric prezentatorul.

De la buruiană liberă la produs premium

Dincolo de nostalgie, postarea aduce în discuție și un contrast economic. „24 de lei costă juma de kg de urzici românești. 10 euro kg!”, notează Dan Negru. Și adaugă ironic: „Vreo 50 de kg de urzici își poate cumpăra «săracul» care are minim pe economie.”

În trecut, spune el, urzica avea și un alt avantaj: „era buruiana care a scăpat de taxe, cote și biruri. Regimurile, toate, impuneau țăranilor cote obligatorii din produsele agricole, iar urzica scăpa: creștea sălbatic, oriunde. Până azi, când a devenit gourmet.”

Mesajul lui Dan Negru capătă profunzime când acesta evocă foametea din 1946 și versurile care circulau atunci în satele românești:

„Foaie verde de urzică,

N-avem pâine, n-avem nimică,

Mâncăm urzici de pe șanț,

Să scăpăm de foame-n lanț.”

Sursă foto: Facebook

