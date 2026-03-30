Roxana Nemeș, transformare radicală după ce a slăbit 23 kg. „Mănânc de toate!” Trucul care a ajutat-o să slăbească

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Roxana Nemeș trăiește cea mai frumoasă perioadă a vieții sale de când a devenit mamă pentru prima dată. Vedeta și soțul ei, Călin Hagima, sunt în culmea fericirii alături de gemenii Zain și Ania.

Pe lângă bucuria maternității, artista a reușit și o transformare fizică impresionantă: a slăbit 23 de kilograme într-un timp relativ scurt, revenind la silueta de dinainte de sarcină.

„Nașterea a fost cea mai frumoasă experiență din viața mea”

Roxana povestește cu emoție momentul în care i-a adus pe lume pe cei doi copii. „Nașterea a fost cea mai frumoasă experiență din viața mea! Este ceva divin, mai ales când dai naștere la două suflete!”, a mărturisit artista.

După venirea pe lume a gemenilor, vedeta s-a concentrat atât pe îngrijirea lor, cât și pe propria recuperare fizică.

Primele kilograme s-au dus natural

Într-o sesiune de întrebări și răspunsuri pe Instagram, Roxana a explicat cum a început procesul de slăbire. În primele luni după naștere, organismul ei a eliminat apa acumulată în timpul sarcinii.

„Foarte multă apă pe care o ții și o dai încet, în primele luni. Mai ales după ce îți vine menstruația, te dezumfli imediat”, a explicat ea.

Această etapă a ajutat-o să scape de o parte importantă din greutatea acumulată în timpul sarcinii gemelare.

Dieta care a ajutat-o să revină în formă

Restul kilogramelor au dispărut odată cu revenirea la alimentația ei obișnuită, una echilibrată și adaptată nevoilor personale.

„Am scăpat și de încă vreo 7 kg cu care rămăsesem, pentru că am revenit la alimentația mea de dinainte de sarcină. Mănânc de toate, dar puțin. Fără lactoză și fără alergenii care mă pot afecta. Chiar dacă nu mai am probleme de când am fost gravidă, această dietă mă ajută să mă mențin și mă face să mă simt mai bine”, a spus Roxana.

Chiar dacă în timpul sarcinii nu a mai avut probleme digestive, artista a continuat această dietă pentru că o ajută să se mențină și să se simtă mai bine.

Viața de mamă: „Ne descurcăm extraordinar, zici că am făcut asta de-o viață”

Într-un interviu pentru Click!, Roxana a vorbit și despre viața de familie. Ea și soțul ei au decis să nu angajeze bonă și să se ocupe singuri de copii.

„Îmi este greu la oboseala pe care o am și la iubirea pe care o am și vreau să mă bucur de copii nonstop, nu să stea cineva străin cu noi în casă. Am zis că ne ocupăm noi. Oricât de obosiți am fi, ne este foarte drag să facem asta”, a spus artista.

Roxana recunoaște că înainte de naștere avea emoții legate de gestionarea a doi bebeluși, însă realitatea a depășit orice așteptare.

„Mi se pare cel mai frumos să îi creștem noi, să fim prezenți în viața lor în fiecare zi. Ne descurcăm extraordinar, zici că am făcut asta de-o viață! Mai mult de atât și mai frumos de atât nu poate să fie! Este viața mea cu totul!”, a declarat ea.

Pentru Roxana Nemeș, perioada de după naștere a însemnat nu doar o schimbare fizică spectaculoasă, ci și o redefinire a priorităților. Artista radiază de fericire și spune că rolul de mamă i se potrivește perfect.

Foto – Facebook / Instagram

Urmărește-ne pe Google News