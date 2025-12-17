Roxana Nemeș a renunțat la ideea de bone pentru gemeni: „Nu vreau să mai aud”. Ce experiențe a avut

Roxana Nemeș este mama a doi gemeni care au venit ca o binecuvântare în viața ei și a soțului său. Deși recunoaște că este greu să ai grijă de doi bebeluși, vedeta se bucură de fiecare moment și spune că nu vrea să mai audă de bone pentru moment. Iată ce s-a întâmplat.

Roxana Nemeș a schimbat mai multe bone străine

Roxana Nemeș este mamă de gemeni de doar câteva luni și acum trăiește una dintre cele mai frumoase și încărcate perioade din viața ei.

Vedeta și soțul ei se ocupă singuri de cei doi copii, renunțând la ideea unei bone. Mai mult, au fost deja în prima vacanță cu cei mici.

Cu toate că și-a dorit o bonă, cântăreața a realizat că nu e ceea ce își dorește, așa că a decis ca momentan să se ocupe singură de cei doi copii.

Ea a explicat că mai apelează la ajutor familiei, însă nu este atât de grea viața cu doi copii.

„Ne descurcăm, în principal, până mai cresc, când chiar o să am nevoie de ajutor, că nu o să am ce să fac, dar ne dorim să fim prezenți destul de mult în viața lor. Avem noroc că mai lucrăm și de acasă, putem să fim mereu lângă ei, asta contează foarte mult pentru noi, dar și pentru ei.

Plănuim ca, la un moment dat, să luăm și o bonă, că nu avem altă soluție, dar momentan am ales să nu. Nu vreau să mai aud de bone în ultima vreme, am avut niște experiențe nu tocmai plăcute, nu grave, dar nu am fost pe aceeași lungime de undă.

Am schimbat mai multe bone, nu erau din România. Ideea e că, deocamdată, putem să fim prezenți și suntem implicați 100% noi doi. Cât sunt încă mici, e ok”, a mai zis Roxana Nemeș, potrivit spynews.ro.

Gemenii au fost în prima vacanță

Roxana Nemeș și soțul ei au decis să facă prima vacanță cu cei doi copii. Familia a plecat la munte cu băiețelul și fetița de doar câteva luni.

„Am fost acum la munte cu ei și erau așa atenți la luminițe, la tot. Retrăim, de fapt, toate momentele prin ochișorii lor. Avem noroc și cu tati, că altfel, dacă ar fi numai după mami, am sta numai în casă. Avem noroc că tati e mai deschis și așa reușim să mai facem lucruri.

Noi, mămicile, suntem mai protective așa, panicoasă nu sunt. Mă așteptam să fiu o mamă disperată, dar chiar sunt relaxată, mă rog, în limita bunului-simț”, a spus Roxana Nemeș.

