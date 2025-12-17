Roxana Nemeș a renunțat la ideea de bone pentru gemeni: „Nu vreau să mai aud”. Ce experiențe a avut

Roxana Nemeș este mama a doi gemeni care au venit ca o binecuvântare în viața ei și a soțului său. Deși recunoaște că este greu să ai grijă de doi bebeluși, vedeta se bucură de fiecare moment și spune că nu vrea să mai audă de bone pentru moment. Iată ce s-a întâmplat.
„Ne descurcăm, în principal, până mai cresc, când chiar o să am nevoie de ajutor, că nu o să am ce să fac, dar ne dorim să fim prezenți destul de mult în viața lor. Avem noroc că mai lucrăm și de acasă, putem să fim mereu lângă ei, asta contează foarte mult pentru noi, dar și pentru ei.
Plănuim ca, la un moment dat, să luăm și o bonă, că nu avem altă soluție, dar momentan am ales să nu. Nu vreau să mai aud de bone în ultima vreme, am avut niște experiențe nu tocmai plăcute, nu grave, dar nu am fost pe aceeași lungime de undă.
„Am fost acum la munte cu ei și erau așa atenți la luminițe, la tot. Retrăim, de fapt, toate momentele prin ochișorii lor. Avem noroc și cu tati, că altfel, dacă ar fi numai după mami, am sta numai în casă. Avem noroc că tati e mai deschis și așa reușim să mai facem lucruri.
Noi, mămicile, suntem mai protective așa, panicoasă nu sunt. Mă așteptam să fiu o mamă disperată, dar chiar sunt relaxată, mă rog, în limita bunului-simț”, a spus Roxana Nemeș.
Newsletter zilnic Unica
Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.