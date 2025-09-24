Cum arată gemenii Roxanei Nemeș. Vedeta a născut o fată și un băiat și a făcut publică prima imagine cu ei. „Cea mai mare binecuvântare a vieții noastre a sosit!”

Bucurie imensă pentru Roxana Nemeș și soțul ei, Călin Hagima. Vedeta a devenit mamă pentru prima dată, aducând pe lume gemeni – o fetiță și un băiețel – și trăiește cele mai intense emoții din viața ei. După ani de așteptare, tratamente și rugăciuni, visul lor s-a împlinit.

A devenit mamă după cinci ani de încercări

Roxana Nemeș și-a dorit dintotdeauna să devină mamă, însă drumul până la această împlinire nu a fost ușor. Timp de cinci ani, artista a urmat tratamente și s-a rugat neîncetat pentru o minune. Minunea a venit sub forma unei sarcini gemelare, iar vestea că va avea o fetiță și un băiețel a fost copleșitoare.

„Cea mai mare binecuvântare a vieții noastre a sosit! Ne simțim recunoscători și binecuvântați pentru venirea pe lume a micuților noștri! Am simțit cel mai înălțător sentiment în momentul în care ne-am ținut copiii în brațe! O iubire pe care nu o pot exprima în cuvinte!”, a transmis Roxana într-un mesaj emoționant pe Instagram, postând și o primă imagine cu bebelușii despre care spune că sunt într-o stare foarte bună.

O poveste de iubire cu suișuri și coborâșuri

Relația dintre Roxana Nemeș și Călin Hagima a trecut prin momente dificile. Cei doi au fost despărțiți timp de un an și jumătate înainte de a se căsători. Cu toate acestea, dragostea lor a fost mai puternică decât distanța și incertitudinea.

„M-am gândit în fiecare zi la el, în anul respectiv. Nu a fost ușor. Am încercat să ne vedem de viață separat. Doar că ce e menit să fie, e! Iar când ne-am văzut din nou după atât de mult timp, a fost ca și când nu ne-am fi despărțit niciodată. Dragostea noastră era tot acolo. Și a fost mereu”, a povestit Roxana acum ceva timp, într-un interviu pentru viva.ro.

Diferența de vârstă de 11 ani nu a fost niciodată o piedică pentru ei. Din contră, artista spune că se completează perfect și împărtășesc aceleași valori și principii de viață.

„Noi, pe lângă faptul că ne iubim foarte mult, ne și completăm extraordinar de bine. Și avem aceleași valori de viață. Aceleași principii. Avem totul în comun. Pentru noi mereu contează opinia și dorința celuilalt și ne mulăm foarte bine unul după celălalt. Deci nu, nu cred că am simțit niciodată diferența de vârstă. Din contră.”

Nașterea gemenilor marchează un nou capitol în viața cuplului. După ani de provocări, despărțiri și regăsiri, Roxana și Călin trăiesc acum bucuria supremă: aceea de a fi părinți. Cu discreție și recunoștință, artista își trăiește fericirea departe de ochii publicului, dar cu sufletul plin.

„Totul se întâmplă cu un scop. Doar trebuie să ai încredere. Ce e al tău, va fi al tău”, spunea Roxana într-un interviu recent. Iar acum, viața i-a dovedit că a avut dreptate.

