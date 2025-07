Roxana Nemeș, dezvăluiri dureroase despre despărțirea de Călin Hagima. „Totul se întâmplă cu un scop!” Cei doi urmează să devină părinți

Relația dintre Roxana Nemeș și Călin Hagima n-a fost mereu ca în povești și puțini știu că în spatele imaginii de cuplu perfect se ascunde o etapă tensionată: au fost despărțiți o vreme, din cauza unor neînțelegeri care i-au ținut la distanță.

Roxana Nemeș, despre problemele din relația de cuplu

Căsătoriți din 2021, cei doi se pregătesc acum să devină părinți de gemeni, trăind o perioadă emoționantă și plină de fericire. Deși între ei există o diferență de vârstă de 11 ani, acest aspect nu le-a afectat negativ relația. Din contră, Roxana Nemeș a mărturisit că maturitatea lui Călin a fost un sprijin esențial în momentele dificile.

Totuși, puțini știu că înainte de căsătorie, cuplul a trecut printr-o despărțire de aproximativ un an și jumătate. Neînțelegerile și diferențele de opinie i-au determinat să se separe temporar, însă timpul petrecut departe i-a ajutat să înțeleagă ce își doresc cu adevărat.

„M-am gândit în fiecare zi la el, în anul respectiv. Nu a fost ușor. Am încercat să ne vedem de viață separat. Doar că ce e menit să fie, e! Iar când ne-am văzut din nou după atât de mult timp, a fost ca și când nu ne-am fi despărțit niciodată. Dragostea noastră era tot acolo. Și a fost mereu.

Doar că până am știut clar ce vrem și până să ne dăm seama că, gata, suntem unul pentru celălalt, a trebuit să trecem prin mai multe etape. Și, sincer, nu regret nici un moment, chiar dacă uneori a fost greu.

Pentru că am învățat din ele. Și am știut ce să nu mai facem. Am știut clar ce vrem și ce nu mai vrem. Și asta cred că a ajutat foarte mult. Eu mereu zic că nimic nu e întâmplător. Totul se întâmplă cu un scop. Doar trebuie să ai încredere. Ce e al tău, va fi al tău”, a declarat Roxana Nemeș pentru revista VIVA!

Ce spune despre diferența de vârstă dintre ea și Călin Hagima

Roxana Nemeș a vorbit deschis și despre cum diferența de vârstă de 11 ani nu a fost niciodată un obstacol între ei. Dimpotrivă, artista consideră că maturitatea partenerului a fost un element definitoriu în echilibrul cuplului. Vedeta a subliniat că relația lor se bazează pe valori comune, respect reciproc și o comunicare autentică.

“Eu am crescut cu două surori mai mari decât mine. De mică, am fost obișnuită cu oameni mai maturi pe lângă mine. Eu și prietenele le am mai mari decât mine. Cred că și asta m-a făcut să îmi doresc un bărbat mai matur. Un bărbat de la care am ce învăța. Un bărbat pe care mă pot baza în viață, oricând. Un bărbat care știe ce vrea. Un bărbat deștept. Un bărbat pe care nu doar să-l iubesc, ci și să-l admir pentru ceea ce e și cum gândește, cum face lucrurile. Și asta am găsit în Călin.

Noi, pe lângă faptul că ne iubim foarte mult, ne și completăm extraordinar de bine. Și avem aceleași valori de viață. Aceleași principii. Avem totul în comun” – a adăugat Nemeș.

