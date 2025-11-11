Emily Burghelea și familia, implicați într-un accident rutier în Hong Kong. „Suntem șocați! Cum pot scăpa?”

Emily Burghelea a trăit clipe de groază chiar de ziua ei de naștere, în Hong Kong, când mașina în care se afla alături de familia sa a fost implicată într-un accident rutier. Vedeta, aflată într-o perioadă delicată după nașterea celui de-al treilea copil, își dorea o aniversare liniștită, însă momentul s-a transformat într-un episod tensionat și plin de emoții.

Deși nimeni din familie nu a fost grav rănit, incidentul a provocat panică, mai ales în contextul fragilității emoționale în care se afla Emily.

Familia vedetei, la un pas de tragedie

Emily Burghelea și-a dorit ca aniversarea din acest an să fie una liniștită, plină de recunoștință, alături de soțul său, Andrei, cei trei copii și moașa care o ajută cu îngrijirea nou-născutului. În drumul spre o ieșire în oraș, mașina în care se aflau a fost implicată într-un accident. Deși impactul nu a fost grav, emoțiile au fost intense, mai ales pentru Emily, aflată într-o stare fragilă după naștere.

„Am început bine ziua mea, cu accident în drumul nostru unde voiam să îmi serbez ziua. Doula Elisabetei pe care o aveam postpartum va merge la spital cu ambulanța. Am avut noroc că am avut toți centurile, suntem doar șocați, cum să trec iar printr-un accident rutier? Cum pot scăpa?”, a transmis vedeta pe rețelele de socializare.

În urma accidentului, moașa care o însoțea pe Emily a fost singura care a avut nevoie de îngrijiri medicale, fiind transportată la spital pentru evaluare. Restul familiei a scăpat nevătămat, dar șocul emoțional a fost puternic. Vedeta a mărturisit că incidentul i-a reactivat traumele trăite în timpul unei vacanțe în Mauritius, unde a fost implicată într-un alt accident rutier mult mai grav.

Emily se află de la începutul lunii în Hong Kong, într-un centru special dedicat proaspetelor mame care trec prin depresie postnatală.

Emily Burghelea, implicată într-un accident rutier grav în 2024

Emily Burghelea a fost implicată într-un accident rutier grav în Mauritius, în vara anului 2024, în timp ce se afla într-un taxi care se îndrepta spre aeroport. Autoturismul s-a izbit violent de un TIR parcat în mijlocul drumului, pe un segment neiluminat, iar impactul a fost atât de puternic încât vedeta a suferit multiple traumatisme faciale și a necesitat intervenții chirurgicale.

După accident, Emily a fost operată și a povestit că „toată partea stângă era făcută bucățele”, iar recuperarea a fost dificilă. A apărut online cu fața umflată și capul ras, mărturisind că „nu se recunoaște” și că a fost la un pas de moarte: „Moartea ne-a făcut cu mâna”.

„Am filmat totul. Am intrat frontal într-un TIR. Am scăpat cu viață doar datorită lui Dumnezeu. Eram în taxi, mai aveam 5 minute până la aeroportul din Mauritius. În ultima curbă, pe un drum neiluminat, orbiți de faza lungă a tuturor celor de pe contrasens, ne-am izbit frontal la 80 km/oră de un TIR care a apărut din senin parcat în mijlocul străzii. Moartea ne-a făcut cu mâna.

Când închid ochii resimt fiecare moment și mă doboară. Tremur când îmi aduc aminte. Pașii noștri pe lângă moarte nu s-au oprit aici, am fost ghidate de Dumnezeu și lucrurile au luat o întorsătură la care nimeni nu s-ar fi așteptat…”, a povestit atunci Emily Burghelea

Experiența a lăsat urme adânci, iar vedeta a început ulterior terapie prin hipnoză pentru a-și trata frica profundă de moarte și depresia postnatală. Ea a declarat că trauma din Mauritius a schimbat complet modul în care privește viața și siguranța personală.

