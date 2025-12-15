Cum și-a împodobit Emily Burghelea bradul de sărbători: „Primul Crăciun al Elisabetei”

Emily Burghelea a împărtășit imagini cu bradul de Crăciun și casa decorată festiv, marcând primul Crăciun al fiicei sale, Elisabeta. Cei doi copii mai mari ai vedetei, Amedeea și Damian, au ajutat-o să decoreze locuința, în așteptarea lui Moș Crăciun.

Emily Burghelea și-a împodobit bradul

Emily Burghelea a împărtășit recent pe rețelele de socializare imagini cu bradul ei de Crăciun, împodobit cu multă grijă și creativitate.

Vedeta le-a transmis un mesaj cald urmăritorilor săi: „Câți spiriduși vedeți în poză? Nu doar că am împodobit bradul, am împodobit toată casa. Este primul Crăciun al Elisabetei!!!!! Aproape Crăciun fericit! Sunteți pregătiți?”

Emily, în vârstă de 28 de ani, a devenit recent mamă pentru a treia oară, însă perioada de după naștere a fost marcată de o luptă cu depresia postpartum.

Influencerița a urmat un tratament postpartum în Hong Kong, inspirată de tradiții asiatice

În sprijinul ei, soțul său, Andrei, a luat o decizie curajoasă în toamna acestui an, trimițând-o împreună cu fetița lor nou-născută, Elisabeta, în Hong Kong. Acolo, influencerița a beneficiat de un tratament specializat și de tradițiile asiatice dedicate îngrijirii femeilor după naștere.

„Sunt în Hong Kong la un tratament postpartum cu Elisabeta. O să stau o lună. În Asia au o tradiție de mii de ani pentru îngrijirea femeilor după naștere. Încă nu m-am acomodat, dar se întâmplă foarte multe chestii. Trebuie să mă obișnuiesc cu diferențele de cultură, au foarte multe chestii ciudate, am voie să fac baie doar cu un fel de ceai, am voie să mă spăl pe mâini cu un altfel de ceai, totul este foarte diferit și au foaaaaarte multă grijă de noi, până la cel mai mic detaliu, mă fascinează cultura lor pentru îngrijirea femeilor postpartum. Mă simt foarte bine și urmează să fac tot felul de proceduri. Andrei ia mereu cele mai înțelepte decizii… surpriza lui mi se pare genială!”, a povestit Emily Burghelea pentru Click.

Această experiență unică în Hong Kong i-a oferit vedetei șansa de a se recupera complet și de a se bucura de momente prețioase alături de fiica sa. În plus, decorațiunile de Crăciun din casa ei reflectă bucuria și speranța pentru un nou început alături de familie.

