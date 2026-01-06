Ghinioanele se țin scai de Emily Burghelea. A zburat cu un avion defect și a ajuns la poliție. Prin ce peripeții a trecut: „Vă dați seama?”

Emily Burghelea nu are deloc noroc. Vedeta a plecat alături de familia ei într-o vacanță pe care o aștepta cu nerăbdare, însă nici bine nu a început, că peripețiile și incidentele s-au ținut lanț. Totul s-a întâmplat chiar pe aeroport, unde zborul a fost întârziat cu câteva ore bune din cauza unei defecțiuni tehnice. Iată ce s-a întâmplat.

Emily Burghelea, serie de ghinioane

Emily Burghelea a vrut să plece în vacanță cu familia ei, însă deja din aeroport, lucrurile păreau să meargă prost. Pentru început, zborul a fost întârziat după ce, la aterizarea anterioare, avionul a avut de suferit o defecțiune tehnică din cauza impactului cu o pasăre.

Emily Burghelea a petrecut ore întregi în aeroport și apoi în avion, fără să știe dacă acesta va mai decola sau pasagerii se vor întoarce acasă.

În cele din urmă, avionul a ajuns la destinație, însă cu mult mai târziu decât era programat. După ce a aterizat, noaptea, drumul spre hotel s-a prelungit de trei ore. Emily Burghelea a mărturisit că a avut anxietate, mai ales după accidentul pe care l-a suferit în 2024.

„Avem un paravion în care e încărcat și e stricat. Adică a intrat o pasăre în el când a aterizat și s-a stricat. Și noi suntem acum în el și trebuie să plecăm cu el. Suntem deja de vreo 6-7 ore în aeroport și de vreo o oră jumătate în avion. Și mai avem încă două ore jumătate. Întrebarea este dacă mai plecăm sau dacă ne dăm jos.

Trebuia să ajunge ziua, dar am ajuns noaptea și urmează încă un drum de 2 ore și jumătate cu mașina până la hotel… noaptea, pe autostradă… vă dați seama ce e în sufletul meu?”, a povestit Emily Burghelea pe rețelele de socializare.

A fost oprită de poliție

După ce a ajuns cu bine la destinație și a trebuti să facă transferul de la aeroport, Emily Burghelea a povestit că mașina a făcut un ocol inexiplicabil. Șoferul a oprit într-un garaj fără să spună nimic. După un apel telefonic, acesta a schimbat direcția de mers, spunând că doar urmează ordine.

Ulterior, Emily Burghelea și familia ei au ajuns la poliție, unde li s-a cerut să declare că nu sunt victimele unei răpiri.

„Am luat un transfer care ne-a dus de la aeroport într-un garaj. Iar de acolo efectiv nu mai plecam, iar când, în sfârșit, am plecat, pe drum șoferul a început să acționeze extrem, dar extrem de ciudat!

A primit un telefon de la cineva, a întors mașina, nu mai vorbea cu noi, spunea că el e un simplu șofer și că execută ordine. WHAT??? Cât timp conducea în altă direcție și nu vorbea cu noi, ne-a dus la POLIȚIE să dăm cu subsemnatul că NU SUNTEM RĂPIȚI!”, a scris Emily Burghelea.

