Romina Gingașu a primit un cadou de 32 milioane euro de la soțul ei, Piero Ferrari. Cei doi au sărbătorit 9 ani de relație

Romina Gingașu și Pierro Ferrari au sărbătorit zilele trecute 9 ani de relație, moment în care moștenitorul imperiului Ferrari i-a făcut soției sale un cadou de milioane de euro. Românca a fost răsfățată de partenerul ei cu un avion privat în valoare de 32 milioane euro.

Romina Gingașu a primit un cadou de 32 milioane euro

Piero Ferrari, moștenitorul brandului iconic Ferrari, i-a oferit un cadou spectaculos soției sale, Romina Gingașu, cu ocazia aniversării a nouă ani de relație. Mai exact, omul de afaceri italian și-a impresionat soția cu un avion privat, Bombardier Challenger 3500, în valoare de 32 de milioane de euro.

Cunoscuți pentru discreția lor, Piero Ferrari și Romina Gingașu au marcat această etapă din povestea lor de dragoste cu un simbol al luxului și exclusivității. Conform Cancan, avionul urmează să fie livrat în anul 2026, exact la data aniversării relației lor, un detaliu care reflectă atenția cuplului la momentele speciale.

Bombardier Challenger 3500 este renumit pentru standardele sale înalte de confort și performanță. Surse apropiate cuplului au dezvăluit că aeronava a fost personalizată sub supravegherea directă a celor doi. Romina Gingașu a jucat un rol central în procesul de design, alegând o configurație modernă pentru nouă pasageri.

Interiorul avionului este decorat în nuanțe sofisticate de gri, completate de accente subtile de roșu, care ar putea face referire la universul Ferrari sau la brandul personal al Rominei, „Romina’s Red”.

Citește și: Romina Gingașu, studentă la o universitate de top. Soția lui Piero Ferrari: „Următorul pas în cariera mea”

Citește și: A semnat Romina Gingașu sau nu un contract prenupțial înainte să devină soția miliardarului Piero Ferrari: „În acel moment am devenit alt om”

Cum a început relația dintre Piero și Romina

Relația dintre Piero Ferrari și Romina Gingașu a început în mod special, prin intermediul companiei Bombardier. Romina, la acea vreme angajată a companiei, încerca să îi vândă miliardarului italian un avion privat. Acum, după nouă ani, acest gest deosebit pare să reflecte începutul poveștii lor.

Romina și Piero au vizitat frecvent fabrica Bombardier din Montreal pentru a superviza procesul de producție al avionului.

Citește și: Ramona Olaru, prima reacție după ce Alex Bodi atacat-o: „O să ne ocupăm legal”

Citește și: Elena Udrea, imagini de colecție alături de familie, cu ocazia zilei de naștere. „O viață cât 10 vieți. Eu am urmat un vis!” Fosta ministră a Turismului a împlinit 52 de ani

Piero Ferrari, cunoscut pentru moștenirea sa în industria auto de lux, și Romina Gingașu, o femeie de origine română cu o carieră solidă, continuă să inspire prin povestea lor. Cadoul de 32 de milioane de euro reprezintă nu doar un simbol al afecțiunii, ci și al respectului și colaborării de-a lungul anilor.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Piero Ferrari și Romina Gingașu

Sursă foto: Profimedia, Instagram

Urmărește-ne pe Google News