A semnat Romina Gingașu sau nu un contract prenupțial înainte să devină soția miliardarului Piero Ferrari: „În acel moment am devenit alt om”

Romina Gingașu a răspuns la întrebarea dacă ea și soțul ei, miliardarul Piero Ferrari, au semnat un contract prenupțial înainte să se căsătorească.

Au sau nu Romina Gingașu și Piero Ferrari contract prenupțial

Romina Gingașu (32 de ani) și Piero Ferrari (79 de ani) s-au căsătorit în anul 2021, după aproximativ patru ani de relație. De tot atâția ani sunt soț și soție, iar recent antreprenoarea a dezvăluit dacă ea și moștenitorul imperiului Ferrari au semnat un contract prenupțial înainte de nuntă.

„Nu, nu, însă s-a întâmplat altceva legat de căsătoria noastră. Noi am trecut prin două tipuri de căsătorie, religioasă și legală, iar înainte de căsătoria legală, noi am pus pe masă tot și a fost ok așa. Proprietăți, conturi, fiecare cu ce are. Probabil în acel moment am devenit alt om”, a spus Romina Gingașu, în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”, de la Kanal D.

Te-ar putea interesa și: Cum s-a împăcat Romina Gingașu cu ideea că ea și Piero Ferrari nu vor avea copii împreună: „Decizia asta este foarte grea pentru o femeie”

Ce i-a spus familia lui Piero Ferrari Rominei Gingașu

În cadrul aceluiași interviu, Romina Gingașu a mai vorbit, printre multe altele, despre diferența de vârstă de 47 de ani dintre ea și miliardar, dar și despre ce relație are cu familia lui Piero.

„Deloc (nu-i este greu să-l iubească pe Piero – n.red.). Nu, din contră. Este foarte mult respect și viața este foarte liniștită (alături de un bărbat cu 47 de ani mai în vârstă – n.red.). Societatea în America deja acceptă diferența asta de vârstă. E ceva normal acolo. Numai la noi, în Europa de Est, este un pic blamată.

Și pot spune în exclusivitate că primul sfat a venit din partea familiei lui. Mi-au spus «Romina să nu pleci niciodată urechea acuzelor din cauza diferenței de vârstă». Deci dacă familia lui a fost lângă mine din primul moment, acest lucru nu a putut să ne dezbine niciodată. Și sincer, nu urmăresc răutățile”, a mai spus soția lui Piero Ferrari, la Kanal D.

Te-ar putea interesa și: Romina Gingașu, soția miliardarului Piero Ferrari, elegantă într-o rochie de doar 160 de lei, la un eveniment din Italia

Cât de geloasă este Romina Gingașu

În aceeași emisiune, Romina a recunoscut că a trecut prin crize de gelozie de-a lungul relației cu Piero Ferrari, din cauza admiratoarelor lui.

„Au fost crize de gelozie, evident. Au fost discuții, însă le rezolvăm imediat, în stilul nostru. Da, au fost femei care îl căutau. Chiar dacă nu ne-am atins telefonul, am aflat, pentru că avem și noi instincte feminine, până la urmă. Se simte. Într-un fel am fost fericită, înseamnă că este un bărbat plăcut, care arată bine”, a mărturisit antreprenoarea.

Te-ar putea interesa și: Romina Gingașu și-a cumpărat o mașină de lux de 900.000 de euro: „Stilul meu 100%”. Cum arată autovehiculul

Le-a sunat pe admiratoarele lui Piero Ferrari

Romina a admis că le-a sunat pe femeile care i-au făcut avansuri soțului ei.

„Da, le-am sunat. Le-am spus «mâine poți să vii, eu pot să plec». El era «nu, nu poți să faci lucrul ăsta!». (râde) A fost un simplu joc prin care să rezolv situația. Nu vreau să-l pun sub stres sau alte emoții care-l pot afecta, la vârsta asta. Invers nu este gelos. Mi-ar plăcea să fie mai gelos. Avem încredere reciprocă. Am trecut de anii de filtru”, a mai spus antreprenoarea.

Foto: Instagram; Kanal D; Captură YouTube

Urmărește-ne pe Google News