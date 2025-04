Cum s-a împăcat Romina Gingașu cu ideea că ea și Piero Ferrari nu vor avea copii împreună: „Decizia asta este foarte grea pentru o femeie”

Romina Gingașu a vorbit despre decizia de a nu avea copii cu soțul ei, miliardarul Piero Ferrari, care este cu 47 de ani mai în vârstă decât ea.

Motivul pentru care Romina Gingașu și Piero Ferrari nu vor avea copii împreună

Invitată în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”, Romina Gingașu (32 de ani) a spus cât de greu i-a fost să accepte că nu va deveni mamă alături de soțul ei, Piero Ferrari (79 de ani), unicul moștenitor al imperiului construit de Enzo Ferrari (n. 1898 – d. 1988). Romina și Piero formează un cuplu de mai bine de opt ani, iar între ei este o diferență de vârstă de 47 de ani.

„Da, pentru mine a fost foarte grea. Cred că m-am obișnuit cu acest gând cam în trei ani. Au fost discuții între noi, iar într-o zi am zis «ok, închidem aceste discuții». Ne-am explicat într-o discuție privată de ce nu se poate. Este diferența de vârstă, clar”, a spus Romina Gingașu, la Kanal D.

Ce a făcut Romina Gingașu după ce a decis că nu va deveni mamă alături de soțul ei

Pentru a compensa acest gol din viața ei, antreprenoarea are grijă de mai mulți copii orfani. Mai mult decât atât, în urmă cu mai mulți ani, Romina a înființat și o fundație, Red Women. Aceasta are ca scop principal promovarea egalității de gen și îmbunătățirea condițiilor de viață și de educație a femeilor din România. Cu scopul sprijinirii femeilor din țara noastră, fundația oferă resurse în diverse domenii cheie.

„Într-adevăr, am grijă de copii orfani. În momentul de față am grijă de șapte copii orfani. Sunt foarte mândră de fetele care sunt la facultatea de medicină și cărora reușesc să le fiu aproape. Adică ele mă sună pe mine și dacă au o problemă intimă ca femei.

Decizia asta este foarte grea pentru o femeie. Să trăiesc cu gândul că poate niciodată nu o să am copii m-a făcut să înființez această fundație și să pot să am o activitate de acest gen în societatea românească și nu numai”, a mai spus soția lui Piero Ferrari, în emisiunea lui Denise Rifai.

La ce a mai renunțat Romnia Gingașu pentru soțul ei: „Nu am niciun regret”

Întrebată de gazda emisiunii dacă mai sunt și alte lucruri la care a renunțat de dragul soțului ei, Romina a vorbit despre timpul liber cu prietenii ei. „Mi-ar plăcea să fiu alături de ei, pentru că sunt tânără și am tot dreptul”, a explicat antreprenoarea. Cu toate acestea, Romina pune mai presus afacerea de familie a soțului ei. „Intervine responsabilitatea de familie, responsabilitatea alături de ei, responsabilitatea cinelor împreună și a evenimentelor care au prioritate, evident, a companiei sale”, a mai spus.

Nu în ultimul rând, Denise Rifai a întrebat-o pe Romina Gingașu dacă simte că toate sacrificiile pe care le-a făcut și încă le face merită.

„Da, absolut merită, pentru că eu acestui om îi sunt datoare toată viața mea. Pentru el am dragoste, am respect. Nu am niciun regret. Absolut niciun regret. Înseamnă că a fost o misiune. Mie mi s-a dat această misiune, să fiu soția lui Piero Ferrari. Putea să fie oricare altă. Și au fost, dar n-au rezistat, au plecat înaintea mea. A trebuit să ajung eu”, a încheiat Romina.

Cine este Romina Gingașu

Romina Gingașu s-a născut pe 9 august 1992 în județul Călărași, de unde s-a mutat în București, unde a și crescut. Pasionată de literatură, a urmat Colegiul Național „Gheorghe Șincai” din Capitală, la secția Filologie.

În anul 2016 a absolvit „Ingineria motoarelor de avion” la Academia Tehnică Militară din București. În același an a început să lucreze pentru biroul reprezentativ Bombardier Business Aircraft din Monaco, în calitate de manager de vânzări. Responsabilitatea Rominei era să conducă echipa de vânzări și să se asigure că produsele și serviciile companiei sunt comercializate și vândute în mod eficient clienților.

În țara noastră, Romina este cunoscută drept o investitoare de succes în domeniul imobiliar. În martie 2025, antreprenoarea și-a lansat și un brand de cosmetice, Romina’s Beauty.

