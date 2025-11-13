Romina Gingașu, studentă la o universitate de top.  Soția lui Piero Ferrari: „Următorul pas în cariera mea”

Romina Gingașu a anunțat că s-a înscris la facultate și a postat o fotografie din fața panoului cu numele facultății. Soția lui Piero Ferrari își dorește să facă următorul pas în carieră, așa că a ales o universitate de top. Iată ce studiază Romina.
Romina Gingașu a decis să se înscrie la facultate. Ea a postat o fotografie de la fața locului. S-a îmbrăcat elegant într-un costum cu dungi și s-a fotografiat în fața panoului McDonough School of Business de la Georgetown University. Soția lui Piero Ferrari a împărtășit cu fanii ei de pe Instagram acest nou pas în cariera ei.
„Deloc (nu-i este greu să-l iubească pe Piero – n.red.). Nu, din contră. Este foarte mult respect și viața este foarte liniștită. Societatea în America deja acceptă diferența asta de vârstă. E ceva normal acolo. Numai la noi, în Europa de Est, este un pic blamată. Și pot spune în exclusivitate că primul sfat a venit din partea familiei lui.
Mi-au spus: ‘Romina, să nu pleci niciodată urechea acuzelor din cauza diferenței de vârstă.’ Deci dacă familia lui a fost lângă mine din primul moment, acest lucru nu a putut să ne dezbine niciodată. Și sincer, nu urmăresc răutățile.”, a declarat ea.
Romina a vorbit și despre situația privind un contract prenupțial înainte de nuntă.
„Nu, nu, însă s-a întâmplat altceva legat de căsătoria noastră. Noi am trecut prin două tipuri de căsătorie, religioasă și legală, iar înainte de căsătoria legală, noi am pus pe masă tot și a fost ok așa. Proprietăți, conturi, fiecare cu ce are. Probabil în acel moment am devenit alt om”, a declarat Romina Gingașu în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”.
