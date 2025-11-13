Romina Gingașu, studentă la o universitate de top.  Soția lui Piero Ferrari: „Următorul pas în cariera mea”

Romina Gingașu a anunțat că s-a înscris la facultate și a postat o fotografie din fața panoului cu numele facultății. Soția lui Piero Ferrari își dorește să facă următorul pas în carieră, așa că a ales o universitate de top. Iată ce studiază Romina.

Romina Gingașu s-a înscris la facultate

Romina Gingașu a decis să se înscrie la facultate. Ea a postat o fotografie de la fața locului. S-a îmbrăcat elegant într-un costum cu dungi și s-a fotografiat în fața panoului McDonough School of Business de la Georgetown University. Soția lui Piero Ferrari a împărtășit cu fanii ei de pe Instagram acest nou pas în cariera ei.

„Prima zi a uneia dintre cele mai interesante experiențe din viața mea. M-am întors la școală, dar fac următorul pas în cariera mea.”, a scris Romina pe Instagram.

Ea a ales să urmeze studiile la o universitate de top. Școala este cunoscută pentru programele sale de business internațional, etică și leadership.

Cine este Romina Gingașu

Romina Gingașu este soția lui Piero Ferrari, fiul fondatorului companiei Ferrari, Enzo Ferrari.

Cei doi sunt împreună de aproximativ opt ani și s-au cunoscut în timp ce Romina Gingașu îi prezenta un avion marca Bombardier, în calitate de vânzătoare de avioane private.

Romina Gingașu este antreprenoare și fondatoarea Fundației Red Women, care promovează accesul la educație și luptă pentru apărarea drepturilor femeilor.

Ea a vorbit despre căsătoria cu Piero Ferrari și despre diferența de vârstă dintre cei doi, de 45 de ani.

„Deloc (nu-i este greu să-l iubească pe Piero – n.red.). Nu, din contră. Este foarte mult respect și viața este foarte liniștită. Societatea în America deja acceptă diferența asta de vârstă. E ceva normal acolo. Numai la noi, în Europa de Est, este un pic blamată. Și pot spune în exclusivitate că primul sfat a venit din partea familiei lui.

Mi-au spus: ‘Romina, să nu pleci niciodată urechea acuzelor din cauza diferenței de vârstă.’ Deci dacă familia lui a fost lângă mine din primul moment, acest lucru nu a putut să ne dezbine niciodată. Și sincer, nu urmăresc răutățile.”, a declarat ea.

Romina a vorbit și despre situația privind un contract prenupțial înainte de nuntă.

„Nu, nu, însă s-a întâmplat altceva legat de căsătoria noastră. Noi am trecut prin două tipuri de căsătorie, religioasă și legală, iar înainte de căsătoria legală, noi am pus pe masă tot și a fost ok așa. Proprietăți, conturi, fiecare cu ce are. Probabil în acel moment am devenit alt om”, a declarat Romina Gingașu în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”.

