Vlăduța Lupău a făcut circ în avion. Cum a enervat-o o stewardesă: „Trebuia să aterizeze avionul”

Vlăduța Lupău le-a povestit urmăritorilor o întâmplare petrecută în timpul unui zbor. Vedeta călătorește adesea cu avionul, inclusiv cu copiiii, și a mărturisit că există un lucru care o scoate din minți și care s-a întâmplat și acum. Iată cum a reacționat cântăreața.

Vlăduța Lupău a izbucnit la adresa unei stewardese

Vlăduța Lupău a povestit cea mai recentă experiență dintr-o călătorie cu avion. Ea a spus că de fiecare dată când zboară, există un lucru care o deranjează enorm. Mai exact, vedeta este deranjată când stewardesa vine și îi aduce aminte că trebuie să pună centura de siguranță copiilor, mai ales când aceștia au adormit.

De data aceasta, Vlăduța Lupău a izbucnit și a făcut o adevărată scenă în avion.

Deși este conștientă de regulile care trebuie respectate în avion, Vlăduța Lupău a recunoscut că o deranjează la culme atunci când zboară pe timp de noapte și copiii adorm, stewardesa vine să să le cupleze centura de siguranță.

De data aceasta, vedeta a făcut scandal după ce copilul ei s-a trezit și a început să plângă neîncetat. Isaia, fiul cel mic al vedetei, se trezește mereu când stewardesa vine să îi cupleze centura, motiv pentru care vedeta a izbucnit de data aceasta și a făcut circ în avion.

„Atât îmi este de ciudă când copiii dorm, și mai ales pe zborurile astea de noapte (…) Și vine stewardesa și trebuie să-i pună centura, și atât te freacă să-i pui centura (…) Atât te învârte, te freacă, până te trezește (…) Aveți dreptate, e obligatoriu, sunt reguli pe care trebuie să le respectăm toți, doar că mie mi-e ciudă pe chestia asta (…)Bine, am făcut un circ de trebuia să aterizeze avionul, noroc că a fost la aterizare”, a explicat cântăreața pe Instagram.

Ar elimina această regulă

Întreaga familie a ajuns acasă în toiul nopții și cei doi copii au adormit în jurul orei 3:00. Vedeta a explicat că ar elimina definitiv această regulă, dacă ar putea.

„După aceea, oricum au adormit, nu am avut probleme. Au adormit așa, pe la 03:00 noaptea. Dar asta dacă aș putea să o elimin… că oricum eu îl țin”, a mai spus cântăreața.

Regulile din avion spun că centura de siguranță trebuie purtată pe tot parcursul zborului și se decuplează doar în momentul în care pilotul activează semnalul.

În momentul în care aeronava se mișcă, oamenii care nu au centurile cuplate se pot mișca din scaune, mai ales în momentul turbulențelor sau a mișcărilor bruște ale aeronavei.

Mai mult, experții recomandă ca pasagerii să poarte centurile de siguranță în timpul zborului chiar și atunci când semnele de centură de siguranță sunt dezactivate.

