Nume unice alese de vedetele din România pentru copiii lor. Namiko, Nor și Roua, în topul celor mai deosebite prenume

Larisa Udilă, influenceriță și fostă concurentă la „Bravo, ai stil!”, a ales un prenume unic pentru fetița ei, născută în urmă cu câteva zile. Cu această ocazie, vă invităm să descoperiți cele mai deosebite nume alese de vedetele din România pentru copiii lor.

Nume rare alese de vedetele din România pentru copiii lor

Alegerea numelui pe care copilul tău îl va purta pentru tot restul vieții nu este deloc ușoară. Pentru un strop de inspirație, iată cele mai deosebite nume alese de vedetele din România pentru copiii lor.

Asia Nicole, fiica Larisei Udilă

Larisa Udilă a născut al doilea copil, o fetiță, în luna ianuarie. Influencerița și soțul ei au ales un nume special pentru fetița lor, și anume Asia Nicole. Cuplul mai are un băiat, pe nume Milan.

Iair și Isaia, băieții Vlăduței Lupău

Vlăduța Lupău este mama a doi copii, doi băieți, Iair și Iasaia. Ambele prenume provin din limba ebraică și au semnificații speciale. Iair semnifică „lumină” și „speranță”, iar Isaia semnifică „Dumnezeu este mântuirea”.

Roua, fiica lui Mihai Morar

Mihai Morar și soția lui, Gabriela, au trei fiice, pe gemenele Mara și Cezara, și pe mezina, Roua. „Să fii tu Binele, Iubirea din lumea asta dură / Fiindcă e singura și n-o primim pe-a doua / Dintr-un ocean, tu nu ești doar o picătură, / Tu ești oceanul dintr-o picătură. Tu ești ROUA!”, scria Mihai Morar în mediul online, după nașterea fiicei lui mici.

Cabiria, Isadora și Aaron, copiii Maiei Morgenstern

Cu mulți ani în urmă, Maia Morgenstern alegea două prenume deosebite pentru fiicele ei, Cabiria și Isadora. Eva Lea Cabiria este fiica cea mare a actriței, din relația cu actorul Demeter Andras, iar Ana Isadora este fiica ei cea mică, din căsnicia cu medicul Dumitru Băltățeanu.

Prenumele Cabiria a devenit un fenomen în anul 1914, când scenaristul Gabriele D’Annunzio a scris un film mut intitulat astfel, după numele fiicei protagonistului. Cabiria ar putea fi versiunea feminină a numelui Kabīr, derivat din arăbescul al-Kabīr care se traduce drept „măreț”.

Isadora este un prenume feminin de origine greacă, care înseamnă în principal „darul lui Isis”.

Actrița mai are un fiu, Tudor Aaron, al doilea prenume ales după bunicul ei patern, din prima căsnicie cu actorul Claudiu Istodor. Aaron este un prenume de origine ebraică și s-ar traduce drept „munte de putere” și „învățător”.

Liam și Landon, băieții lui Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc

Laurențiu Reghecampf și logodnica lui, Corina Caciuc, au doi băieți împreună, pe Liam și Landon. Liam semnifică „războinic determinat/luptător aprig” sau „protector”, în timp de Landon semnifică „creastă”. Antrenorul mai are doi băieți, Luca și Laurențiu Junior, din fostele căsnicii cu Mariana Pfeiffer și, respectiv, Anamaria Prodan.

Donca, fiica Marei Bănică

În februarie 2022, jurnalista Mara Bănică a dat naștere unei fiice, Donca Maria. Mara mai are un fiu, Dima, dintr-o fostă relație. Numele Donca ar avea origini bulgărești și armenești, însemnând „neprețuit/ă”.

Rock și Perla, copiii Alinei Ceușan

Alina Ceușan și soțul ei, Raul Tișa, au doi copii împreună, un fiu și o fiică, Rock și Perla. „Perla a venit într-un ultim moment. Singura Perla pe care o mai știu este soția chitaristului de la Guns n Roses, pe care am întâlnit-o acum vreo 10 – 12 ani în Ibiza la un party și mi-a plăcut super mult de ea. Am zis că trebuie să îi văd fățuca ca să știu ce i se potrivește”, a explicat Alina Ceușan.

Nor, fiul Sînzianei și a lui Alexandru Iacob

Influencerița Sînziana Iacob și soțul ei, câștigătorul emisiunii „Top Chef”, Alexandru Iacob, au împreună un băiețel, Nor. „Ca să fim bine înțeleși din prima, vorbim despre un Nor pufos, un Nor de Lumină, un Nor Norocos, pe un cer întotdeauna senin. Un Nor din care răsare curcubeul”, a scris Sînziana Iacob pe Instagram, în dreptul primei fotografii cu fiul ei.

Venus, fiica Irinei Deaconescu

În martie 2022, Irina Deaconescu a născut al doilea copil, o fetiță, Venus. „Venus, cunoscută ca Luceafărul, este a doua planetă de la Soare. Este numită după zeița romană a iubirii și frumuseții. Este al treilea obiect natural ca luminozitate pe cerul nopții, după Soare și Lună. Venus și-a ales singură numele. A venit de nicăieri”, a declarat Irina atunci, care mai are o fiică, Victoria.

Iian, fiul Deei Codrea

Creatoarea de conținut online Deea Codrea a născut un băiețel în octombrie 2021. Micuțul poartă numele Iian, de origine scoțiană, care se traduce drept „Dumnezeu e bun/milostiv”. „Ne-am gândit că pe iubitul meu îl cheamă Stoian și că sună cumva melodios. E și nume scoțian. Nouă ne place zona asta, Scoția, Irlanda…”, declara Deea înainte de a naște.

Alte nume

Alte nume deosebite, dar ceva mai întâlnite alese de vedete sunt Josephine, numele fiicei Ginei Pistol și a lui Smiley, Maira și Amina, fiicele prezentatoarei TV Diana Bart, Ava, fiica mijlocie a Ancăi Serea, Erin, fiica lui Sore și Inoke, Namiko și Tiago, copiii lui Cabral.

Foto: Instagram

