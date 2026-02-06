Secretul Biancăi Drăgușanu pentru un păr frumos și strălucitor. „Acesta e părul meu fără extensii!” Ce consumă zilnic pentru sănătatea podoabei capilare

Bianca Drăgușanu continuă să atragă atenția prin aparițiile ei impecabile, iar vedeta nu se ferește să vorbească deschis despre rutina care o ajută să își păstreze atât părul sănătos, cât și silueta pentru care este admirată. Deși este adesea criticată pentru aspectul ei fizic, Bianca spune că tot ceea ce face este rezultatul disciplinei, al alimentației și al unui stil de viață pe care îl urmează încă din tinerețe.

Secretul Biancăi pentru un păr sănătos

Pentru Bianca Drăgușanu, părul a devenit una dintre cele mai mari mândrii ale sale. Vedeta spune că alimentația joacă un rol esențial în felul în care arată podoaba ei capilară, iar proteinele sunt baza.

„Eu mănânc proteine, în fiecare zi, în primul rând pentru păr. Se vede ce frumos și strălucitor e. Acesta e părul meu fără extensii. Studiez de câțiva ani creșterea și regenerarea părului, cred că o să dau și cursuri în curând, am investit foarte mult timp și bani în asta. Mănânc în primul rând pentru părul meu”, a explicat Bianca pentru click.ro.

Deși este atentă la alimentație, nu își impune restricții extreme. „Eu mănânc orice, dar recomand să mâncați echilibrat. Eu mănânc și cartofi prăjiți cu brânză, de exemplu!”, spune ea, demonstrând că echilibrul este cheia.

Fericirea și stabilitatea emoțională contribuie și ele la starea ei generală. Bianca recunoaște că sprijinul familiei, în special al mamei sale, o ajută enorm. „Pentru că am un copil frumos și mama e sănătoasă și alături de noi de când s-a născut Sofia, sunt foarte bine, sunt un om echilibrat. Ele două contează cel mai mult pentru mine în viața asta! Mama este ajutorul meu principal! Îngerul meu păzitor!”, a mai mărturisit vedeta.

Secretele siluetei: disciplină, dietă și ani de sacrificii

Bianca Drăgușanu recunoaște că silueta ei nu este rezultatul norocului, ci al unei diete pe care o ține de la 20 de ani. Totul a început după ce a fost criticată la prima ei apariție TV.

„M-ați criticat pentru că sunt slabă. Eu sunt slabă pentru că așa am vrut eu să fiu, iar eu sunt de o viață la dietă, mai exact de pe la vreo 20 de ani, când m-ați criticat că sunt grasă, la Din dragoste, atunci când m-ați criticat pentru că sunt o grasă, mi-am dorit să fiu slabă. Acum mă criticați pentru că sunt slabă. Dar voi mă criticați pentru că nu puteți să fiți ca mine”, a spus Bianca pe Instagram.

De-a lungul timpului, vedeta a încercat mai multe regimuri, inclusiv dieta „Colibri”, cu care spune că slăbește rapid câteva kilograme, deși este o dietă extrem de hipocalorică și nerecomandată de specialiști.

Chiar dacă își menține greutatea de șapte ani, Bianca recunoaște că uneori se răsfață culinar. „Am fost la munte recent și am mâncat de am spart. Însă, în ultima vreme, am mâncat multe prostii: cartofi prăjiți, cornulețe, prăjitură Pavlova, preferata mea.”

