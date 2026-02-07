Babasha, concurent la “Desafio: Aventura”: “În fiecare zi spuneam că vreau acasă. Am plâns pe acolo…”/ Exclusiv

Babasha se numără printre concurenții „Desafio: Aventura”, show-ul prezentat de Daniel Pavel, și difuzat în fiecare luni și marți, de la 20.30, pe Pro TV.

Babasha nu și-a închipuit că „Desafio: Aventura” este o competiție atât de grea. Probele fizice aproape că l-au doborât, iar dorul de casă a fost cumplit. Artistul ne-a dezvăluit, la avanpremiera show-ului, că dorul de bebelușul lui l-a „uscat” și că în fiecare zi își dorea să plece acasă, din Thailanda.

Babasha, concurent „Desafio: Aventura”: „Am știut să mă adaptez, în ciuda greutății mele emoționale acolo… la început am fost destul de dărâmat”

Cum a fost la „Desafio: Aventura”?

A fost ceva unic, a fost ceva de neuitat, o șansă ca asta nu se întâlnește de două ori în viață. Și mă bucur din suflet pentru ce am trăit și că am reușit să cunosc oameni mișto și am știut să mă adaptez, în ciuda greutății mele emoționale acolo, că la început am fost destul de dărâmat de dor și de emoții.

Câte lacrimi ai vărsat?

Foarte multe! Acolo este un golf, e Golful Indian sau ceva de genul, cred că se transformă în mare la cât am plâns pe acolo. Dar echipa mea și Doamne – Doamne, și intuiția mea, și caracterul meu m-au ajutat în a deveni puternic pentru familia mea și familia mea a fost puternică pentru mine.

De ce ai plâns? Cât de greu ți-a fost? De ce ți-a fost cel mai dor?

De copilul meu, normal, am un bebeluș, are 9 luni, mai are puțin și face un an, și crește de la zi la zi. Asta mi-a fost greu. Faptul că este și într-o perioadă în care crește super repede și nu mi-aș ierta niciodată dacă aș pierde ceva din progresul creșterilor.

Citește și – Câți bani a primit Delia Salchievici pentru participarea la Desafio: Aventura. A fost eliminată după cinci săptămâni

Citește și – IAN, de la „Desafio: Aventura”, are planuri mari pentru 2026: „Vreau să-mi întemeiez o familie”. Ce spune despre iubita lui / Exclusiv

Citește și – Cine este dr. Cezar Amititeloaie de la Desafio: Aventura. Are 45 de ani și este un fost medic cardiolog ce s-a dedicat medicinei holistice

Citește și – Cine este Aurora Ghinoiu de la Desafio: Aventura. A descoperit muzica la vârsta de 5 ani, iar acum este artistă și compozitoare

A cerut voie soției să plece la „Desafio: Aventura”! Babasha: „Mi-a dat dezlegare”

În ce condiții ați stat acolo?

Eu am stat foarte bine. Eu, personal, am stat foarte bine. Alții, să fie sănătoși… (râde – n.r. ). Eu am stat la vilă, am avut pat, am avut jacuzzi, bere, ciocolată, napolitane… (râde – n.r.)

Practic, ți-a fost bine la „Desafio: Aventura”, însă dorul te-a consumat cel mai mult și distanța de casă, nu?

Cred că în fiecare zi spuneam că vreau acasă.

Ai mai încerca astfel de show-uri?

Cu siguranță, da. Dar dacă aș încerca, aș fi cu siguranță mult mai competitiv, pentru că acum am venit doar din eticheta de artist, din eticheta de un om normal, care nu sunt o persoană atletică de fel. Chiar acum, cu 2026, promit solemn că am să mă apuc de sport. Dacă aș mai face o dată, cu siguranță în viitorul puțin mai îndepărtat, aș vrea să fiu mult mai pregătit și chiar să arăt niște rezultate de admirare.

Cât de greu a fost să te convingă să participi la „Desafio: Aventura”? Și de cât timp de gândire ai avut nevoie?

Foarte puțin. Oarecum știam și ce implică dorul, dar știam și oportunitatea care este și a fost cam instant. Am avut, desigur, și o discuție cu soția și m-a lăsat, mi-a dat dezlegare. Ne-a fost puțin greu, vă dați seama.

„Anul ăsta va fi cea mai mare expansiune a mea. O să vedeți”

Ea a avut ajutor cu bebelușul în timpul în care tu ai fost în Thailanda?

Da, da. Avem părinții mei, părinții ei, în special, care ne ajută foarte mult și le suntem recunoscători.

Ce planuri ți-ai făcut pentru 2026?

Anul ăsta va fi cea mai mare expansiune a mea. O să vedeți. Lucrăm la ceva foarte important eu și echipa mea. Atât pentru mine ca și artist, cât și pentru oameni. Și chiar sper să-mi iasă, dacă nu-mi iese mai încerc. Că așa-i și-n emisiunea asta, „Desafio: Aventura”.

Foto: Pro TV

Urmărește-ne pe Google News