Home > Vedete > IAN, de la „Desafio: Aventura", are planuri mari pentru 2026: „Vreau să-mi întemeiez o familie". Ce spune despre iubita lui / Exclusiv

IAN, de la „Desafio: Aventura”, are planuri mari pentru 2026: „Vreau să-mi întemeiez o familie”. Ce spune despre iubita lui / Exclusiv

Unica.ro
.

IAN, pe numele său real Anghel Bogdan Georgian, unul din cei 24 de concurenți „Desafio: Aventura”, a dezvăluit cum a trăit experiența în competiția filmată în Thailanda, dar și ce planuri mărețe are pentru noul an.

IAN, concurentul de la „Desafio: Aventura”, ne-a dezvăluit că trăiește o frumoasă poveste de dragoste și că și-a propus ca în 2026 să-și ceară iubita de soție. Artistul spune că femeia l-a cucerit prin faptul că nu l-a tratat ca pe un artist – vedetă. E secretos cu dezvăluirea planurilor lui în acest sens, dar totuși ne-a asigurat că deja știe cum își va cere iubita de soție.

IAN, concurent „Desafio: Aventura”, despre experiența din emisiune: „Am prins crabi, efectiv îi alergam, le dădeam cu bățul în cap și îi puneam pe grătar”

Despre experiența „Desafio: Aventura” și cum a fost perioada departe de iubita lui, IAN ne-a vorbit în interviul exclusiv pentru Unica.ro

Ce înseamnă „Desafio: Aventura” pentru tine?

Pentru mine… maturizare.

În ce condiții ai stat acolo? Bune sau rele?

Și bune, și rele. Sunt norocos, sunt unul dintre cei care au trecut prin experiența full. Am trecut prin toate chestiile.

Cum a fost trecerea de la lux de la vilă, să zicem, la sărăcie, în junglă?

Era greu pentru că te duceai cu burta plină acolo. Și după aveai câteva zile burta goală. Asta era nasol, că te duceai la lux, mâncai mult să acoperi, cât n-ai mâncat, după nu mai mâncai, după mâncai iar… Îți creștea burta, îți scădea burta, apoi iar îți creștea burta și tot așa. După aceea ce mișcai bine, apoi te mișcai rău.

Și atunci când n-a fost nimic de mâncare, ce s-a mâncat?

Vai de capul meu! Păi de la faptul că am prins crabi, efectiv îi alergam și le dădeam cu bățul în cap, și îi puneam pe grătar. Orez. Mâncam în mare parte orez cu câte un ou fiert. Aveam niște cratițe de alea pline de furnici.

O să vadă lumea, o să fie foarte tare.

Am mâncat tot felul de nebunii. Mâncam puțin când eram acolo.

IAN nu a fost mușcat de păianjeni, în Thailanda, ci de țânțari, furnici și purici

Te-a mușcat vreun păianjen sau altă insectă? Sau tu ai scăpat?

Pe mine nu, pe alții da. Pe mine doar furnici, țânțari și purici.

Purici? De unde?

Da, da, da, erau foarte mulți câini peste tot. Toți aveau purici.

Ce a fost cel mai greu pentru tine acolo?

Să conviețuiesc cu persoane necunoscute. Asta a fost cel mai greu pentru mine pentru că mie nu prea îmi plac oamenii, sincer. Mai ales cei cu care trebuie să fac o echipă și suntem străini, am probleme cu încrederea.

Asta a fost cel mai greu pentru mine. Dar după, jocu-i joc, am intrat în horă, jucăm.

Ce a făcut IAN prima oară când a ajuns acasă: „M-am văzut cu mama, mi-am văzut câinele și m-am îmbătat”

Ce ai făcut prima oară când ai ajuns acasă?

M-am văzut cu mama, mi-am văzut câinele și m-am îmbătat.

Ce ai mâncat bun?

M-am băgat direct în salată boeuf, sarmale, slănină, icre. Gustam din toate. Toate ale noastre, toate nenorocirile.

Ai reușit să alegi vreo prietenie la „Desafio: Aventura”?

Da. Cu Codruța am legat o prietenie, am legat și cu Valentin, și cu Dumbo.

Am legat cu mai mulți, și cu Drăghia am legat o prietenie, cu Prunea am legat o prietenie frumoasă. S-au creat niște prietenii.

IAN nu a păstrat legătura cu toți concurenții de la „Desafio: Aventura”: „Mi-au arătat că nu merită să-i bag în seamă, să fie prietenii mei”

Dar sunt și colegi cu care nu vorbești?

Da.

Ați avut divergențe?

Mi-au arătat că nu merită să-i bag în seamă, să fie prietenii mei.

Ce planuri ai pentru 2026?

Multe planuri, multă muzică, asta e clar. Și pe TV mai sunt niște planuri, nu știu, sunt foarte multe.

Lucrez la două brand-uri ale mele, încă nu vreau să spun ce, că poate-mi fură cineva ideea. Așadar lucrez la foarte multe în același timp și cel mai important pentru mine e că vreau să-mi întemeiez o familie.

Asta este pe ce mă axez.

Înseamnă că jumătatea ți-ai găsit-o…

Am, da. Am o jumătate.

Și urmează pasul cel mare…

Da. Să vedem.

Trebuie să te gândești cum să o ceri de soție?

De gândit m-am gândit. Și de ieșit o să-mi iasă.

Ce spune IAN despre iubita lui: „Stilul meu e un pic mai din topor așa. Și mă face să fiu un om mai bun”

Te gândești să-i faci o cerere mai spectaculoasă? În stilul tău?

Nu știu dacă în stilul meu, că asta îmi place la această jumătate a mea. Că mă cam scoate din stilul meu. Pentru că stilul meu e un pic mai din topor așa. Și mă face să fiu un om mai bun. Să încerc să vreau să fac chestii speciale și să fac chestii de oameni.

Așadar da, trebuie să fie ceva special pentru că este o fată foarte specială.

Cum te-a cucerit?

N-a făcut nimic. Poate că m-a cucerit prin felul ei de a fi și prin faptul că nu mă trata ca pe o vedetă, mă trata ca pe un puști care are nevoie de o femeie ca ea.

De cât timp sunteți împreună?

Recent.

O lună, două, trei? Cinci, șase?

Nu știu. Nu vreau să zic.

Copii îți dorești?

Da. Mai mulți, da.

Și ea își dorește?

Da, îți dai seama. Eu îmi doream copii de mult, dar n-aveam cu cine să-i fac.

Cum a fost separarea asta, de atâtea săptămâni, cât ai fost plecat în Thailanda la „Desafio: Aventura”?

Grea, îți dai seama. A fost greu, normal. Și a fost grea separarea de orice, oricum.

