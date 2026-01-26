A murit George Nicolae Onea. Cauza morții rapperului de 44 de ani

Rapperul George Nicolae Onea a murit în Spania, unde era stabilit de mai mult timp, se arată într-un mesaj apărut pe pagina de Facebook Marpha Hip Hop.

Cauza morții lui George Nicolae Onea

George Nicolae Onea, fost membru al trupelor Memorialu’ Durerii și Royala Mare, a murit la vârsta de 44 de ani, în urma unui infarct miocardic, se arată într-o postare pe rețelele sociale.

„O veste tristă pentru rap-ul românesc: Ne-a părăsit George Nicolae Onea (44 de ani) a.k.a #Chucho (Ony), fost membru al trupelor Memorialu’ Durerii și Royala Mare. Artistul ar fi încetat din viață în urma unui infarct miocardic, în timp ce se afla în Spania, unde era stabilit de o perioadă. Sincere condoleanțe familiei îndoliate!”, este mesajul transmis pe pagina Marpha Hip Hop.

„Am crescut pe muzica lui”

Postarea a strâns sute de reacții. „Respect lui, am crescut pe muzica lui (printre alții). Condoleanțe familiei!”, a comentat cineva. „Chiar zilele astea ascultam din melodiile lui…”, a fost un alt mesaj.

Printre cele mai cunoscute piese ale rapperului amintim:

Cu degetu’ pe trăgaci – Memorialu’ Durerii (1997)

Suspect no. 1 – Don Baxter & Royală Mare (1999)

Soldați zig-zag – Royală Mare (2000)

Primul mesaj – Chucho (2005)

