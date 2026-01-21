Nicolae Lupșor, eliminat de la Desafio: Aventura, după ce i-a cedat locul lui Rafael Szabo. Câți bani a primit concurentul din echipa „Norocoșii”

Nicolae Lupșor din echipa „Norocoșii” a fost eliminat în ediția de marți, 20 ianuarie, de la Desafio: Aventura. Concurentul s-a duelat cu Rafael Szabo de la „Visători” și a câștigat. Însă, într-o mișcare surprinzătoare, acesta a decis să îi cedeze locul adversarului său.
Nicolae Lupșor, din echipa Norocoșilor a câștigat duelul de eliminare, dar a hotărât să iasă din competiție, cedându-i locul său lui Rafael Szabo. Alegerea lui a luat prin surprindere întreaga lui echipă, unii criticându-l dur pentru această decizie.
„Foarte frumos din partea lui Nicolae… nu mă așteptam să câștige, oricum. Să dea bine la televizor? Habar n-am. Eu nu sunt cu d-astea, frate. Și steroizii ăștia se joacă cu creierul tău, știi?!”, a reacționat IAN.
„Mi se pare un gest foarte urât din partea lui. Cred că e un gest pe care l-a facut pentru ca este narcisist si voia sa dea bine, din nou, în fața camerei. Și-a bătut joc de echipă. Și cam atât. Bravo, lui!”, a spus și Bettyshor.
Nicolae Lupșor a rezistat în competiția filmată în Thailanda trei săptămâni. Potrivit Cancan, fiecare săptămână a fost recompensată cu câte 1.500 de euro, astfel că bărbatul a plecat acasă cu suma de 4.500 de euro.
Concurentul a dezvăluit, înainte de a pleca în Thailanda, că a ales să participa la Desafio: Aventura pentur fiul lui. Deși recunoștea că îi va fi foarte dor de el, a punctat că vrea să îl facă mândru.
„Îmi va fi foarte dor de băiețelul meu. Acest challenge personal este, în mare parte, pentru el – pentru a-l face și mai mândru de tatăl lui”, a declarat Nicolae Lupșor.
Bărbatul este unul dintre cei mai cunoscuți culturiști din Europa, cucerind rapid podiumurile acestui sport, clasându-se pe locul doi în Spania și printre primii zece culturiști din Europa.
