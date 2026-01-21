Nicolae Lupșor, eliminat de la Desafio: Aventura, după ce i-a cedat locul lui Rafael Szabo. Câți bani a primit concurentul din echipa „Norocoșii”

Nicolae Lupșor din echipa „Norocoșii” a fost eliminat în ediția de marți, 20 ianuarie, de la Desafio: Aventura. Concurentul s-a duelat cu Rafael Szabo de la „Visători” și a câștigat. Însă, într-o mișcare surprinzătoare, acesta a decis să îi cedeze locul adversarului său.

Nicolae Lupșor, eliminat de la Desafio: Aventura

Nicolae Lupșor, din echipa Norocoșilor a câștigat duelul de eliminare, dar a hotărât să iasă din competiție, cedându-i locul său lui Rafael Szabo. Alegerea lui a luat prin surprindere întreaga lui echipă, unii criticându-l dur pentru această decizie.

„Foarte frumos din partea lui Nicolae… nu mă așteptam să câștige, oricum. Să dea bine la televizor? Habar n-am. Eu nu sunt cu d-astea, frate. Și steroizii ăștia se joacă cu creierul tău, știi?!”, a reacționat IAN.

„Mi se pare un gest foarte urât din partea lui. Cred că e un gest pe care l-a facut pentru ca este narcisist si voia sa dea bine, din nou, în fața camerei. Și-a bătut joc de echipă. Și cam atât. Bravo, lui!”, a spus și Bettyshor.

Pe de altă parte, alți Norocoși au considerat că gestul lui Nicolae a fost unul „nobil”. Concurentul a explicat că decizia a fost una din respect pentru adversar și din spirit de fair-play.

Astfel, Rafael Szabo din echipa „Visătorii” își continuă drumul în competiție.

Citește și: Dansuri lascive și momente incendiare la Desafio: Aventura. Nicolae Lupșor, Florin Prunea și Bettyshor au încins atmosfera în vilă / Foto

Citește și: Delia Salchievici și Codruța Sanfira, în lacrimi la Desafio: Aventura. Concurentele, copleșite emoțional după ce și-au pierdut o parte din păr

Câți bani a primit concurentul

Nicolae Lupșor a rezistat în competiția filmată în Thailanda trei săptămâni. Potrivit Cancan, fiecare săptămână a fost recompensată cu câte 1.500 de euro, astfel că bărbatul a plecat acasă cu suma de 4.500 de euro.

Citește și: Cât plătesc Anca Țurcașiu și Călin Șerban pentru a locui în Thailanda. „Costuri extrem de mici!” Cei doi stau acolo iarna aceasta

Citește și: Brooklyn Beckham le aduce acuzații grave părinților lui, după ce a rupt de tot legătura cu Victoria și David Beckham: „Am fost supus unor atacuri constante”

Concurentul a dezvăluit, înainte de a pleca în Thailanda, că a ales să participa la Desafio: Aventura pentur fiul lui. Deși recunoștea că îi va fi foarte dor de el, a punctat că vrea să îl facă mândru.

„Îmi va fi foarte dor de băiețelul meu. Acest challenge personal este, în mare parte, pentru el – pentru a-l face și mai mândru de tatăl lui”, a declarat Nicolae Lupșor.

Bărbatul este unul dintre cei mai cunoscuți culturiști din Europa, cucerind rapid podiumurile acestui sport, clasându-se pe locul doi în Spania și printre primii zece culturiști din Europa.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Nicolae Lupșor

Sursă foto: Instagram, Facebook

Urmărește-ne pe Google News