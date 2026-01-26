Kim Vo, celebrul stilist al vedetelor de la Hollywood, a murit. Avea 55 de ani

Kim Vo, celebrul stilist al vedetelor de la Hollywood, a murit. Soțul său, Adeel Khan, a confirmat pentru revista People că acesta a decedat pe 19 ianuarie, în Beverly Hills, California. Khan a anunțat vestea și pe Instagram, sâmbătă, 24 ianuarie, dezvăluind că Vo fusese diagnosticat cu cancer colorectal în 2018.

„Soțul meu iubit, cel mai bun prieten, partener în viață și în afaceri, Kim Vo, și-a dat ultima suflare”, a scris Khan, soțul lui Kim.

„Diagnosticat cu cancer colorectal în 2018, a luptat cu curaj, câștigând multe bătălii pe parcurs și depășind toate așteptările medicale, sub îngrijirea doctorului Lawrence Piro și a echipei sale extraordinare de la Angeles Clinic și Cedars-Sinai. În cele din urmă, Dumnezeu a decis că a sosit momentul ca îngerul nostru de pe pământ să se întoarcă acasă”, a continuat acesta.

Khan a adăugat că, în loc de flori, Vo a cerut ca donațiile să fie direcționate către Kim Vo Foundation, organizație care sprijină „profesioniști din domeniile hair, beauty și fashion afectați de cancer”.

Mesaje de omagiu și condoleanțe au fost transmise de prieteni și apropiați în secțiunea de comentarii a postării.

„Trimit atât de multă iubire. A fost o persoană atât de bună și blândă”, a scris Nicky Hilton.

„Îmi pare atât de rău. A fost un om extraordinar, plin de lumină și iubire”, a comentat Tori Spelling.

Într-o declarație amplă publicată pe site-ul oficial Kim Vo Salon, Khan a adăugat că dorința finală a lui Vo a fost ca moștenirea sa să fie una de ajutor pentru ceilalți.

„Am fost incredibil de norocos. Am trăit iubire, fericire și relații semnificative, atât pe ecran, cât și în afara lui. Nu am nevoie de nimic în plus, dar vreau să folosesc platforma, cunoștințele și succesul pentru care am muncit atât de mult ca să-i ajut pe alții”, a declarat Vo înainte de moarte.

„Tot ceea ce am primit ca binecuvântare aparține și comunităților care m-au format. Vreau ca viața mea să fie celebrată cu bucurie, pozitivitate și, de acum înainte, cu atenție prioritară pentru sănătate. Acesta este sensul vieții. Acesta este sensul vieții mele”, a mai spus el.

Cine e a fost Kim Vo

Kim a fost recunoscut pentru prima dată de revista Vogue drept „cel mai bun specialist în blond din industrie”, pentru abilitățile sale de maestru colorist, devenind o prezență constantă în lumea frumuseții de la Hollywood. De asemenea, a fost jurat în emisiunea-concurs de tip reality „Shear Genius”, difuzată de Bravo, și a jucat în producția „Blowing LA” de pe Paramount+.

În propriile sale cuvinte, Kim a reflectat asupra succesului și a moștenirii sale înainte de moarte.

