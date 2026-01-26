Moldo și Kira au făcut următorul pas în relație, după finala sezonului 4 „Casa Iubirii”. „Chiar e frumos!” Anunțul celor doi

După finala sezonului 4 Casa Iubirii, Moldo și Kira au demonstrat că povestea lor nu s-a încheiat odată cu emisiunea. Dimpotrivă, cei doi au făcut pasul firesc pe care mulți fani îl așteptau: s-au mutat împreună și au început să-și construiască propria viață în afara reflectoarelor. Relația lor pare mai puternică decât oricând, iar fiecare zi aduce noi momente împărtășite cu comunitatea care i-a susținut încă din timpul show-ului.

Mutarea împreună și primele planuri de cuplu

La scurt timp după încheierea competiției, Moldo și Kira au decis să locuiască împreună. Cei doi s-au stabilit în Constanța, orașul natal al lui Moldo, unde au început să-și amenajeze apartamentul. Procesul a fost documentat cu umor și naturalețe pe TikTok, acolo unde fanii au putut vedea primele cumpărături, primele aranjamente și atmosfera relaxată dintre ei.

Într-un videoclip devenit rapid viral, cei doi au avut un dialog savuros, care a atras atenția tuturor:

Moldo: Ferească Dumnezeu să te muți în casă nouă! Câți bani cheltui dacă ai și o nevastă, d-asta, așa, pe toate produsele posibile.

Kira: Mi-a zis nevastă! Eu știam că o să mă ia de nevastă. Știam eu, dar e mai frumos când îmi zice el.

Acest schimb de replici a stârnit reacții entuziaste, mulți fani interpretându-l ca pe un semn că relația lor se îndreaptă spre un angajament și mai serios.

Citeşte şi: Schimbări neașteptate în cuplul Dorobanțu -Naomi, după „Casa Iubirii”. „Este o provocare!” Vestea cea mare a fost dată chiar de el: „Așteptăm!”

Citeşte și: Denis Dorobanțu dă cărțile pe față despre relația cu Naomi după câștigarea sezonului 4 „Casa Iubirii”. „Nu cred că ne va fi bine, pentru că…” Ce se petrece între ei

Citeşte şi: Veronica de la „Casa Iubirii”, întâlnire emoționantă cu părinții lui Ahmed. „Să știi că tata e foarte pretențios!” Cum au reacționat când au văzut-o

Citeşte şi: Ionuț și Larisa de la „Casa Iubirii” s-au logodit. „Suntem super ok!” Cum a avut loc cererea în căsătorie

Viața în Constanța și adaptarea la noul ritm

Într-un alt videoclip, cei doi au explicat unde locuiesc în prezent și cum se simt în noul oraș. Mutarea în Constanța a fost o decizie firească pentru Moldo, iar Kira pare să se fi adaptat rapid la viața de la malul mării

Moldo: Suntem în Constanța. Ne-am mutat, stăm împreună. O să stăm împreună de acum încolo.

Kira: Chiar e frumos în Constanța!

Cei doi au continuat să împărtășească momente din rutina lor, de la plimbări până la organizarea locuinței, iar fanii au remarcat cât de bine se completează.

Zvonurile despre o posibilă sarcină și reacția lor

După ce au apărut speculații privind o posibilă sarcină a Kirei, fosta concurentă a decis să clarifice situația într-un live pe TikTok. Deși a negat că ar fi însărcinată, discuția a scos la iveală faptul că amândoi se gândesc la ideea de a deveni părinți în viitor.

Kira: Nu sunt gravidă.

Moldo: Încă nu, dar nu ți-ar displăcea.

Kira: Nu mi-ar displăcea.

Acest dialog a alimentat și mai mult entuziasmul fanilor, care îi văd pe cei doi pregătindu-se, pas cu pas, pentru o viață de familie.

Pe parcursul emisiunii Casa Iubirii, Moldo și Kira au fost unul dintre cuplurile preferate ale publicului, iar conexiunea lor a fost evidentă încă din primele săptămâni. Acum, în viața reală, cei doi demonstrează că sentimentele lor sunt autentice și că sunt pregătiți să construiască împreună un viitor stabil. Mutarea împreună, planurile comune și deschiderea față de fani arată că relația lor evoluează într-o direcție matură și promițătoare. Iar dacă ritmul în care se dezvoltă lucrurile continuă la fel, nu este exclus ca în curând să vină și alte vești importante din partea lor.

Foto – Instagram

Urmărește-ne pe Google News