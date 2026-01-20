Domnica Trop a murit. Artista numită „Tezaur Uman Viu” de către UNESCO avea 87 de ani

Domnica Trop, celebra interpretă de muzică populară și „Tezaur Uman Viu” al UNESCO, s-a stins din viață pe 19 ianuarie 2026, la vârsta de 87 de ani.
Distinsă cu titlul „Tezaur Uman Viu” în 2013, Domnica Trop a fost o adevărată păstrătoare a tradițiilor românești. Originară din Mehedinți, ea este singura personalitate din județ care a primit această recunoaștere din partea UNESCO, o onoare ce reflectă contribuția sa extraordinară la păstrarea autenticității cântecelor populare.
În 2018, Domnica Trop a fost desemnată Cetățean de Onoare al județului Mehedinți, un omagiu adus unei cariere impresionante și unei vieți dedicate artei populare. Ultima sa apariție pe scenă a avut loc în vara anului 2025, în cadrul Festivalului Național de Folclor „Domnica Trop”, un eveniment special creat pentru a-i celebra contribuția remarcabilă.
Familia interpretei de muzică populară a fost cea care a făcut tristul anunț al trecerii acesteia în neființă, în mediul online.
„Cu profundă tristețe ne luăm rămas-bun de la Muma Domnica! De astăzi, cântecul Mehedințiului este mai trist și mai sărac. Muma Domnica Trop, Tezaur Uman Viu și muma cântecului mehedințean, a plecat la cele veșnice. A lăsat în urmă o moștenire neprețuită. Prin glasul ei, tradiția a rămas vie, iar sufletul satului românesc a fost dus mai departe din generație în generație. A fost o voce a neamului, o inimă plină de dor și o lumină pentru generații întregi de tineri artiști”, a transmis familia regretatei artiste.
„Cântecul ei nu se va stinge niciodată, pentru că trăiește în sufletele celor care au ascultat-o și au iubit-o. Dumnezeu să o odihnească în pace, iar cântecul ei să ne rămână veșnic în inimă. Ne plecăm frunțile cu respect și recunoștință pentru tot ce a dăruit neamului nostru. Dumnezeu să o odihnească în pace, iar amintirea ei să rămână veșnic binecuvântată”, a mai scris familia Domnicăi Trop.
Cu o carieră ce a traversat decenii, Domnica Trop a fost un simbol al sufletului românesc, transmițând prin cântecele sale emoție, autenticitate și mândrie națională.
Sursă foto: Facebook
