Cătălin Vișănescu pare să își fi găsit liniștea și fericirea, la câteva luni de la divorțul de Betty Salam. Fostul soț al fiicei lui Florin Salam a plecat în vacanță în Spania cu noua cucerire, confirmând astfel zvonurile unei noi relații.

Cătălin Vișănescu are o nouă relație

Cătălin Vișănescu și Betty Salam au divorțat în urmă cu câteva luni, după ce, anul trecut, anunțau că au decis să meargă pe drumuri separate, după participarea la „Asia Express”. Cei doi au fost căsătoriți timp de șapte ani și au împreună un fiu, dar neînțelegerile au fost mai puternice, astfel că povestea lor de iubire s-a încheiat.

După divorț, artista s-a afișat cu un alt bărbat, Roberto Tudor, iar acum a venit rândul lui Cătălin să își refacă viața sentimentală. Bărbatul s-a filmat alături de o altă femeie, cu care a plecat în vacanță în Sevilla, Spania.

Deși a publicat mai multe imagini în care apare de noua lui iubită, Cătălin Vișănescu a avut grijă să îi ascundă chipul, astfel că identitatea tinerei rămâne, pentru moment, un mister.

Betty Salam și Cătălin Vișănescu au divorțat la notar

Pe 24 iulie 2025, Betty Salam și Cătălin Vișănescu s-au prezentat la notar, unde au semnat actele de divorț. Cei doi au împreună un fiu, Matthias, în vârstă de 6 ani, astfel că au decis să se separe pe cale amiabilă.

„Noi, de câteva luni de zile, poate chiar un an, suntem într-o situație mai delicată. Am decis de comun acord să o luăm pe drumuri diferite, fără ceartă, pe cale amiabilă. Suntem părinți pentru Matthias. Nu a intervenit nicio femeie, niciun bărbat în relația mea cu Cătălin. Pur și simplu sunt niște lucruri mult mai importante decât un bărbat și o femeie, niște lucruri mult mai intime, pe care nu o să le spunem niciodată, pentru că nu este frumos”, spunea artista la momentul divorțului.

Tot atunci, Betty Salam zicea că îi dorește lui Cătălin Vișănescu „tot ce e mai frumos”, însă căsnicia lor nu mai putea continua.

„Este tatăl copilului meu, îi doresc tot ce e mai frumos, fericire. Mi-a zis că același lucru mi-l dorește și el mie. Nu ne dorim răul, doar că nu se mai poate. Vrem să evoluăm, doar că nu împreună, ci separat. Să înflorim, nu să stăm unul cu celălalt și să ajungem din ce în ce mai rău, pentru că nu este sănătos. Am 24 de ani, toată viața înainte, la fel și el. Atâta timp cât îmi cresc copilul și nu-i lipsește nimic, copilul este cu mine și rămâne cu mine. El este bărbat și poate să facă ce dorește și cum dorește”, a precizat la momentul respectiv cântăreața.

