Artiștii Jesy Nelson și Zion Foster s-au despărțit după diagnosticul devastator al gemenelor. „Ni s-a spus că probabil nu vor merge niciodată. Vor fi în scaune cu rotile!”

Cântăreața Jesy Nelson și rapperul Zion Foster au decis să meargă pe drumuri separate după patru ani de relație, la doar câteva luni după ce au devenit părinții unor gemene diagnosticate cu o boală gravă. Deși nu mai formează un cuplu, cei doi artiști continuă să fie alături unul de celălalt în lupta pentru sănătatea fiicelor lor, Ocean Jade și Story Monroe, unite acum de un diagnostic care le-a schimbat viața.

Diagnosticul care a zguduit familia

Fosta membră Little Mix, în vârstă de 34 de ani, nu mai poartă inelul de logodnă, deși fusese cerută în căsătorie cu doar patru luni înainte de despărțire. O sursă apropiată cuplului a declarat , potrivit The Sun, că ruptura nu a fost una conflictuală: „Ea și Zion rămân prieteni și sunt complet concentrați pe fiicele lor.”

Gemenelor Ocean și Story le-a fost pus diagnosticul de Atrofie Musculară Spinală de Tip 1, cea mai severă formă a unei boli rare care afectează forța musculară și mobilitatea. Medicii le-au transmis părinților că este puțin probabil ca fetițele să poată merge vreodată și că se pot confrunta cu dificultăți majore de respirație și înghițire.

Sursa citată a subliniat: „Sunt complet uniți în rolul de părinți. Prioritatea lor rămâne bunăstarea fiicelor.”

O sarcină cu risc ridicat și luni întregi de tratamente

Relația dintre Jesy și Zion a început în 2022, după o lungă prietenie. În ianuarie 2025, cei doi au anunțat că așteaptă gemene identice. Sarcina s-a complicat rapid, după ce fetițele au fost diagnosticate cu sindrom transfuzional feto-fetal (TTTS), o afecțiune rară care apare la gemenii identici ce împart aceeași placentă.

Jesy a trecut printr-o intervenție intrauterină și a fost monitorizată atent timp de câteva luni, înainte ca fetițele să se nască prematur, în luna mai. Primele semne de îngrijorare au venit de la mama artistei, Janice, care a observat că micuțele își mișcau foarte puțin picioarele.

Ocean și Story se află acum sub îngrijirea specialiștilor de la Great Ormond Street Hospital din Londra și au primit inclusiv o terapie genică aprobată de NHS.

Lupta pentru sănătatea gemenelor și campania publică a lui Jesy

Profund afectată de diagnosticul fiicelor, Jesy Nelson a început o campanie intensă pentru ca SMA să fie inclusă în testul de sânge pentru nou-născuți din NHS. În prezent, screeningul detectează zece afecțiuni, însă SMA nu se numără printre ele.

Invitată în emisiunea This Morning de la ITV, Jesy a vorbit deschis despre prognosticul primit de la medici: „Ni s-a spus că probabil nu vor merge niciodată. Probabil nu își vor recăpăta niciodată forța gâtului. Vor fi în scaune cu rotile. Dar au existat atât de multe povești în care părinților li s-a spus asta, iar copiii lor au reușit lucruri incredibile.”

Artista a continuat cu un mesaj de speranță: „Cred cu adevărat că fetițele mele vor sfida toate pronosticurile. Și cu ajutorul potrivit, vor lupta și vor reuși să facă lucruri care nu au mai fost făcute.”

Jesy a lansat și o petiție pentru introducerea unui test de sânge neinvaziv, în valoare de 4 lire, care ar putea preveni ca zeci de copii să ajungă dependenți de scaunul cu rotile. „Vreau doar să știți că sunt extrem de determinată să fac asta să se întâmple”, le-a transmis ea fanilor. „Sunt sincer copleșită de sprijinul primit.”

Zion Foster rămâne alături de Jesy în rolul de tată

Deși nu mai formează un cuplu, Zion Foster continuă să fie prezent în viața gemenelor și să o sprijine pe Jesy în această perioadă dificilă. Artistul a scris chiar și o poezie dedicată „celor două fetițe luptătoare care deja știu cum să se apere”.

Jesy Nelson, o viață marcată de provocări

Înainte de succesul internațional, Jesy lucra ca barmaniță în Dagenham. Viața ei s-a schimbat radical în 2011, când a participat la audițiile The X Factor și a devenit parte din trupa Little Mix. De atunci, artista a trecut prin numeroase momente dificile, însă spune că lupta pentru sănătatea fiicelor ei este cea mai importantă provocare de până acum.

Foto – Instagram

