Naomi Hedman are o nouă relație după despărțirea de Andrew Barabancea. Cu ce artist celebru s-a afișat

Naomi Hedman, fosta logodnică a lui Florin Ristei, nu a rămas singură de sărbători. După ce s-a despărțit de Andrew Barabancea în urmă cu câteva luni, modelul britanic și-a refăcut viața amoroasă alături de un alt artist cunoscut din România.
Naomi Hedman revine în atenția publicului, iar de această dată, în mod spectaculos. Fosta logodnică a lui Florin Ristei a ales să nu petreacă sărbătorile de iarnă singură, ci alături de o nouă iubire. Naomi, cunoscută pentru preferința sa față de muzicieni, și-a găsit fericirea alături de un alt artist.
După o poveste romantică intens mediatizată cu Florin Ristei, relație ce a inclus o cerere în căsătorie, dar care nu a avut un final fericit, Naomi și-a îndreptat atenția către o altă figură din lumea artistică. Este vorba despre Lazy Ed, prietenul lui Mario Fresh, care pare să o fi cucerit. Informațiile au fost confirmate indirect prin imagini postate pe social media, unde cei doi se sărută pătimaș, semn al unei relații pline de pasiune.
De-a lungul timpului, Naomi a avut o preferință evidentă pentru artiști, iar această nouă relație confirmă tiparul. În trecut, ea a avut o relație discretă cu Andrew, fiul Ozanei Barabancea, însă detaliile acestei povești au rămas în mare parte necunoscute.
Deși Naomi Hedman nu a făcut declarații oficiale privitoare la relația cu Lazy Ed, imaginile apărute pe social media lasă puțin loc pentru speculații.
Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Naomi Hedman și Lazy Ed
Sursă foto: Instagram
Newsletter zilnic Unica
Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.