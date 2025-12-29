Naomi Hedman are o nouă relație după despărțirea de Andrew Barabancea. Cu ce artist celebru s-a afișat

Naomi Hedman, fosta logodnică a lui Florin Ristei, nu a rămas singură de sărbători. După ce s-a despărțit de Andrew Barabancea în urmă cu câteva luni, modelul britanic și-a refăcut viața amoroasă alături de un alt artist cunoscut din România.

Naomi Hedman are un nou iubit

Naomi Hedman revine în atenția publicului, iar de această dată, în mod spectaculos. Fosta logodnică a lui Florin Ristei a ales să nu petreacă sărbătorile de iarnă singură, ci alături de o nouă iubire. Naomi, cunoscută pentru preferința sa față de muzicieni, și-a găsit fericirea alături de un alt artist.

După o poveste romantică intens mediatizată cu Florin Ristei, relație ce a inclus o cerere în căsătorie, dar care nu a avut un final fericit, Naomi și-a îndreptat atenția către o altă figură din lumea artistică. Este vorba despre Lazy Ed, prietenul lui Mario Fresh, care pare să o fi cucerit. Informațiile au fost confirmate indirect prin imagini postate pe social media, unde cei doi se sărută pătimaș, semn al unei relații pline de pasiune.

Citește și: Naomi Hedman nu recunoaște relația cu Andrew Barabancea: „Nu știu cine este”

Citește și: Cum s-a schimbat viața familiei lui Nicușor Dan după ce a devenit președinte. Mirabela Grădinaru: „Ulterior am primit și acest drept”

Imaginile care confirmă noua relație a modelului

Un detaliu fascinant este postarea lui Lazy Ed, care a împărtășit pe rețelele de socializare un videoclip cu momentele intime petrecute alături de Naomi.

Gesturile lor tandre par să indice o conexiune puternică, iar sărbătorile de iarnă adaugă o notă romantică acestei relații.

Citește și: Cum arăta Jorge în 1997, la banchetul din clasa a VIII-a: „Mie să-mi răspundă public mama. De ce m-a lăsat să ies așa din casă?”

Citește și: Cum s-au cunoscut Mirabela Grădinaru și Nicușor Dan și ce l-a atras la el. Dezvăluirile făcute de Prima Doamnă: „Mi s-a părut fascinant”

De-a lungul timpului, Naomi a avut o preferință evidentă pentru artiști, iar această nouă relație confirmă tiparul. În trecut, ea a avut o relație discretă cu Andrew, fiul Ozanei Barabancea, însă detaliile acestei povești au rămas în mare parte necunoscute.

Deși Naomi Hedman nu a făcut declarații oficiale privitoare la relația cu Lazy Ed, imaginile apărute pe social media lasă puțin loc pentru speculații.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Naomi Hedman și Lazy Ed

Sursă foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News