Cum arată noua iubită a lui Mircea Eremia. Cum s-au cunoscut: „Mă atrage foarte mult din punct de vedere moral”

Mircea, fratele Alinei Eremia, va petrece sărbătorile de iarnă alături de o persoană foarte dragă lui. Cântărețul și-a găsit perechea, iar finalul anului îl găsește îndrăgostit și mai fericit ca niciodată. Ce planuri are cu noua iubită și cum s-au cunoscut cei doi. Iată toate detaliile.

Cine e și cum arată noua parteneră a lui Mircea Eremia

Mircea Eremia a dezvăluit că este o într-o nouă relație de câteva luni. După mult timp de singurătate, pare că tânărului i-a surâs norocul. Fratele Alinei Eremia este îndrăgostit iremedial de noua lui parteneră, pe nume Andreea.

Cei doi s-au cunoscut pe internet, iar totul a pornit de la câteva like-uri și reacții la postări. Apoi, artistul și-a luat inima în dinți și a invitat-o la cafea. De acolo, lucrurile au evoluat, iar acum cei doi plănuiesc să se mute împreună.

Este o fată care mă atrage foarte mult din punct de vedere moral. Îmi plac foarte mult calitățile ei umane. Ne înțelegem bine.

Ne-am cunoscut în on-line, tot am făcut câteva schimburi de like-uri și reacții la postări. Nu mai știu exact cine a făcut primul pas. După câteva mesaje, mi-am găsit curajul să o Invit la o cafea și apoi la o cină romantică”, a povestit Mircea Eremia, în exclusivitate pentru Click!

Se mută împreună

Cu toate că s-au cunoscut acum câteva luni, cei doi îndrăgostiți au planuri mari de viitor. Mircea i-a cunoscut deja familia Andreei și plănuiește deja să se mute împreună cu ea.

Mai mult, cei doi vor face sărbătorile împreună și cu toate că momentan stau separat, artistul a mărturisit că petrec mult timp unul la celălalt.

„Suntem la început, avem câteva luni de când suntem împreună. Cu siguranță, vom face Sărbătorile împreună, căci de Sărbători este vorba despre oamenii dragi și ea mi-a devenit dragă, i-am cunoscut și familia.

Momentan, nu ne-am mutat oficial împreună, urmează. Dar, petrecem timp unul la altul”, a declarat Mircea Eremia, în pentru sursa citată.

În trecut, Mircea Eremia a fost cuplat cu Maria, o fostă concurentă de la Puterea Dragostei, show-ul matrimonial de la Kanal D. Cu toate că avea planuri mari cu ea, lucrurile între cei doi nu au mers prea bine.

„Ne alintăm iubirea mea și puișor. (…) În viitor, cred că o să o cer pe Maria de nevastă. Maria, să te pregătești!”, spunea cântărețul în urmă cu 3 ani.

