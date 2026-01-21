Cât costă rochia de mireasă a Ioanei Stan, purtată la nunta cu Radu Drăgușin. Mirii au ales un tort aparte

Ioana Stan și Radu Drăgușin au spus „da” într-un eveniment elegant la Primăria Sectorului 1 pe 20 ianuarie 2026. Cei doi au ales să își sărbătorească iubirea în mod discret, alături de cei dragi. Mireasa a schimbat două rochii, iar tortul a fost unul total diferit de ceea se găsește, în general, la o nuntă.

Cât costă rochia de mireasă purtată de Ioana Stan la nunta cu Radu Drăgușin

Radu Drăgușin și Ioana Stan au spus «DA» pe 20 ianuarie 2026, într-un cadru elegant care a transformat această zi într-un moment de neuitat. Fotbalistul echipei Tottenham și partenera sa, împreună de aproape șase ani, au optat pentru o cununie civilă discretă la Primăria Sectorului 1, urmată de o petrecere spectaculoasă organizată cu rafinament.

Ioana Stan a fost, fără îndoială, în centrul atenției. De la prima apariție la Starea Civilă, unde a purtat o rochie albă cu mâneci largi și un detaliu subtil în talie, până la petrecerea de seară, eleganța și bunul gust au fost elementele definitorii ale stilului său. Pentru acest moment special, Ioana a ales o rochie de mireasă semnată de designerul sirian Rami Al Ali, parte din colecția din 2022. Prețul piesei de rezistență? Aproximativ 8.000 de lei, o investiție perfect justificată de croiala feminină și aerul sofisticat al creației.

Ținuta a fost completată de pantofi de lux marca Amina Muaddi, în valoare de 1.3000 euro, care au adăugat un plus de rafinament apariției sale.

Organizarea evenimentului a fost coordonată de Meira, sora lui Radu Drăgușin, care activează în industria organizării de evenimente. Încăperea în care a avut loc petrecerea a fost decorată cu trandafiri roșii, lumânări și accente fine, creând o atmosferă intimă apreciată de toți invitații. Fiecare detaliu a fost gândit să reflecte stilul sofisticat al cuplului, iar rezultatul a fost unul pe măsură.

Mirii au ales un tort special

Dacă în general mirii aleg pentru ziua cea mare un tort spectaculos, cu mai multe etaje și ornamente deosebite, Radu Drăgușin și Ioana Stan au optat pentru un altfel de dulce. Cei doi au avut un tort tiramisu, pe un singur nivel, pe care a fost trecută data nunții.

Petrecerea a început cu dansul mirilor, Radu și Ioana alegând să valseze pe o piesă de dragoste.

Fotbalistul și iubita sa au avut alături de ei în ziua cea mare familia și prietenii, însă nu și colegii lui Radu Drăgușin de la Tottenham, club la care acesta activează. Și asta pentru că echipa a avut un meci important, la care românul nu a putut participa din cauza unei accidentări suferite recent.

