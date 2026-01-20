Lidia Buble, mărturisiri rare despre Horia Nicolau. „Mă face să zâmbesc în fiecare zi!” Dezvăluirile artistei despre următorul pas în relație

Lidia Buble (32 de ani) a făcut recent dezvăluiri sincere despre viața ei privată, vorbind despre relația ei cu Horia Nicolau (63 de ani). Deși a ales mereu discreția în ceea ce privește viața sentimentală, artista a făcut câteva mărturisiri care arată cât de stabilă, liniștită și împlinită este în prezent.

O iubire care îi aduce liniște și inspirație

Întrebată cum îi merge pe plan sentimental, Lidia a lăsat să se înțeleagă că trăiește o perioadă frumoasă și echilibrată. „Sunt bine și liniștită, iar asta spune tot”, a spus artista, pentru viva.ro, subliniind că nu simte nevoia să expună public ceea ce funcționează natural și armonios în viața ei.

Ea a explicat că relația pe care o trăiește o echilibrează și o inspiră, dar preferă să păstreze această parte a vieții într-un spațiu personal. „Trăiesc o relație frumoasă, care mă echilibrează și mă inspiră, dar prefer să păstrez această parte a vieții mele într-un spațiu personal.”

Ce o impresionează la bărbatul din viața ei

Lidia a vorbit și despre ce o atrage cel mai mult la partenerul ei, oferind una dintre cele mai calde declarații din interviu. „Între noi totul este simplu, firesc și mă face să zâmbesc în fiecare zi.”

Pentru artistă, naturalețea și simplitatea sunt esențiale într-o relație, iar faptul că iubitul ei îi aduce zâmbetul pe buze zi de zi spune totul despre compatibilitatea lor.

Cum vede Lidia Buble căsătoria

Crescută într-o familie numeroasă și unită, Lidia a învățat de la părinții ei ce înseamnă o legătură solidă. Întrebată ce înseamnă căsătoria pentru ea, artista a vorbit cu emoție despre modelul pe care l-a avut în familie.

„Privindu-i pe părinții mei, am învățat cât de important este să ai alături un partener care te susține și te completează, iar asta rămâne, pentru mine, esența oricărei legături” – a mai spus artista.

Pentru Lidia, căsătoria nu este doar un act formal, ci o promisiune de sprijin, echilibru și completare reciprocă.

Iubirea, reflectată în muzică și în starea ei de bine

Artista a subliniat că preferă să vorbească despre iubire prin ceea ce transmite, nu prin expunere publică. „Iubirea, pentru mine, se vede în starea de bine, în zâmbet și în muzica pe care o fac – acolo se spune, poate, cel mai mult despre ce simt.”

Discreția ei nu ascunde lipsa de intensitate, ci dimpotrivă: arată maturitate, echilibru și o fericire trăită în liniște.

