Mihai Neșu, mărturisiri emoționante la 14 ani de la accidentul care i-a schimbat destinul. Cum arată prezentul lui. „Dacă eram sănătos, nu trăiam ceva frumos cum trăiesc în acest moment!”

La 14 ani de la accidentul care i-a schimbat radical destinul, din 10.05.2011, Mihai Neșu vorbește cu o sinceritate impresionantă despre drumul parcurs, despre credință, despre lupta zilnică și despre bucuriile mici care i-au redefinit viața. Fostul fotbalist, devenit simbol al puterii interioare și al renașterii, spune că astăzi este „foarte bine”, în ciuda dizabilității severe cu care trăiește.

„Acum pot să spun că sunt foarte bine”. O nouă perspectivă asupra vieții

Mihai Neșu (42 de ani) mărturisește că primii ani după accident au fost cei mai grei, perioada în care a trebuit să învețe să trăiască într-un corp complet schimbat. Astăzi, însă, spune cu seninătate: „Acum pot să spun că sunt foarte bine, având în vedere gravitatea accidentului. Starea de sănătate e foarte bună. Am zilnic activitate aici la Fundație, timp liber nu am deloc. Nu am timp să mă gândesc la nimic rău. Doar la lucruri bune.”

Accidentul l-a învățat să vadă viața altfel, să se bucure de gesturi pe care înainte le considera firești.

„Mă bucur enorm doar că pot să mă duc cu scaunul să fac cumpărături. Orice lucru mic pe care pot să-l fac îmi aduce bucurie. Faptul că mi-am pierdut independența m-a făcut să apreciez puținul pe care îl mai pot face” – a explicat fostul fotbalist într-un interviu pentru gsp.ro.

Cum arată o zi din viața lui Mihai Neșu

Programul lui este riguros, aproape militar. Se trezește la 06:30, iar la 08:30 este deja la Fundație, unde rămâne până seara.

„De la 11 la 14 fac terapie, iar în rest îmi petrec timpul aici. Stau cu muncitorii, mă plimb să văd ce pot schimba sau îmbunătăți, stau de vorbă cu părinții sau cu copiii. Trece timpul foarte repede.”

Terapia este intensă și constantă, un efort pe care îl depune de ani de zile:

„Fac o oră de bicicletă pasiv, scripetoterapie, stau în șezut, mă verticalizez. Din 2016 mă țin conștiincios de ele. Fac de 6 ori pe săptămână. Sunt într-un cantonament continuu. Dacă nu fac, mă degradez.”

„Dumnezeu m-a ajutat”. Credința, motorul renașterii sale

Mihai Neșu nu ascunde faptul că în primii ani a avut momente de revoltă și neputință. Totuși, credința l-a ridicat.

„M-a ajutat Dumnezeu. Mi-a oferit această viață, după ce în primii ani mă vedeam inutil. După ce m-am accidentat, am zis că nu mai am niciun vis. Dar L-am lăsat pe Dumnezeu. Iar acum mi-a dat un scop” – a mai mărturisit el, pentru aceeași sursă.

Un moment definitoriu a venit în 2016, când un părinte de la Muntele Athos i-a spus o frază care i-a schimbat perspectiva: „Mihai, dacă stai supărat, se schimbă ceva?”

De atunci, această propoziție îl însoțește în fiecare zi.

Fundația Mihai Neșu, sensul unei vieți reconstruite

Astăzi, fostul fotbalist trăiește pentru a-i ajuta pe alții. Complexul de recuperare pe care îl dezvoltă este visul lui transformat în realitate.

„Vrem să oferim condiții extraordinare celor care vin aici. Altfel muncești într-un loc frumos, decât într-un spital vechi, care te deprimă. Vrem să fie aici ca un resort caritabil” – a adăugat fostul sportiv.

Munca lui a devenit o sursă de bucurie profundă: „Nu pot povesti bucuria pe care o trăiesc prin ceea ce mi-a dat Dumnezeu, prin această fundație și acești oameni.”

„Nu am niciun regret”. Lecția unui om care a transformat tragedia în lumină

În ciuda durerilor zilnice și a limitărilor fizice, Mihai Neșu spune că nu ar schimba nimic.

„Dacă eram sănătos, nu trăiam ceva frumos cum trăiesc în acest moment. Da, paralizia e foarte grea și e greu să simți că te doare totul în fiecare zi. Dar chiar și cu aceste dureri, trăiesc o bucurie pe care nu pot să o explic” – a mai precizat Neșu.

