Fostul internațional francez Lucien Müller, care a jucat și la Real Madrid și la FC Barcelona, a murit la 91 de ani

Fotbalul european a pierdut una dintre figurile sale emblematice. Lucien Müller, fost internațional francez și unul dintre puținii jucători care au evoluat atât pentru Real Madrid, cât și pentru FC Barcelona, a încetat din viață la vârsta de 91 de ani. Cariera sa, întinsă pe mai multe decenii, a lăsat o amprentă puternică atât pe teren, cât și pe banca tehnică.

Un mijlocaș tehnic, poreclit „micul Kopa”

Născut pe 3 septembrie 1934 în Bischwiller, Franța, Lucien Müller s-a remarcat prin eleganța și inteligența sa în joc. A evoluat trei ani la Real Madrid, unde a disputat 77 de meciuri și a marcat două goluri. Datorită stilului său tehnic, a primit porecla „le petit Raymond Kopa”, în onoarea celebrului internațional francez care a jucat și el pentru Real.

În 1965, Müller a făcut pasul către FC Barcelona, direct de la Real Madrid, o mutare rară și curajoasă pentru acea perioadă. În tricoul blaugrana a jucat 80 de meciuri, a înscris trei goluri și a câștigat Cupa Târgurilor în sezonul 1965-1966, precum și Cupa Spaniei în 1968, chiar pe Santiago Bernabéu, împotriva fostei sale echipe.

De pe teren, pe banca tehnică: o revenire dificilă la Barcelona

După retragerea din activitate, Müller a început o carieră de antrenor în Spania, având rezultate remarcabile la cluburi precum Castellón, Zaragoza și Burgos. În 1978, FC Barcelona l-a readus pe Camp Nou, de această dată ca antrenor al primei echipe, înlocuindu-l pe legendarul Rinus Michels.

Deși avea în vestiar jucători importanți precum Neeskens, Krankl sau Migueli, experiența sa la Barcelona a fost scurtă. A fost demis pe 18 aprilie 1979, după eliminarea dureroasă din Cupa Spaniei în fața Valenciei, care a întors spectaculos rezultatul din tur. Schimbarea a avut efect imediat: o lună mai târziu, Barça a câștigat Cupa Cupelor la Basel, cu Quimet Rifé pe bancă.

O carieră solidă în antrenorat și un palmares respectabil

După despărțirea de Barcelona, Müller a continuat să antreneze în Spania și Franța. A revenit la Burgos, a pregătit Mallorca în două rânduri și a condus AS Monaco între 1983 și 1986, perioadă în care a câștigat Cupa Franței, singurul său trofeu major ca antrenor. A promovat în Primera Division trei cluburi: Castellón, Burgos și Mallorca.

La nivel internațional, Lucien Müller a strâns 16 selecții pentru naționala Franței. A participat la Campionatul European din 1960 și la Cupa Mondială din 1966, fiind considerat un mijlocaș de mare finețe într-o generație puternică a fotbalului francez.

