Leontin Chiorpec, fost jucător al echipei Olimpia Râmnicu Sărat, a murit la 49 de ani

Comunitatea sportivă din Buzău și Râmnicu Sărat este în șoc după moartea tragică a fostului fotbalist Leontin Chiorpec. La doar 39 de ani, acesta și-a pierdut viața într-un accident rutier produs pe drumul național E85, la ieșirea din localitatea Potârnichești.

Un destin frânt la doar 39 de ani

Leontin Chiorpec, fost jucător al echipei Olimpia Râmnicu Sărat, era militar și tatăl unui băiețel. Se căsătorise de curând și părea să își construiască o viață liniștită alături de familie. În dimineața tragediei, se deplasa singur spre serviciu, când a pierdut controlul volanului. Mașina s-a răsturnat de mai multe ori și s-a oprit pe marginea drumului.

Bărbatul a fost preluat în stare gravă de echipajele medicale și transportat la UPU Buzău. În ciuda intervențiilor, viața lui nu a mai putut fi salvată. Poliția a deschis o anchetă pentru a stabili cauzele exacte ale accidentului.

Vestea morții a fost anunțată de soția îndurerată pe rețelele sociale: „Cu profundă durere în suflet, vă anunț că un om deosebit, un soț bun și cel mai minunat tată ne-a părăsit. Drum lin către îngeri, sufletul meu!”

Citeşte şi: Marius Calotă rupe tăcerea după deshumarea Rodicăi Stănoiu. „S-a propagat minciuna!” Ce spune despre relația lor

Citeşte și: Monica Tatoiu, dezvăluiri neașteptate despre ultimele zile din viața Rodicăi Stănoiu. „S-a întâmplat o chestie. Informația este de la doamna Stănoiu. După trei zile a murit!”



Citeşte şi: Adriana Bahmuțeanu, dezvăluiri neașteptate despre viața personală a Rodicăi Stănoiu. „După ce i-a murit soțul, imediat l-a găsit pe acest domn!”

Citeşte şi: Rodica Stănoiu a făcut plângeri la Poliție înainte de deces. De ce a sesizat autoritățile

Omagiile comunității fotbalistice

Asociația Județeană de Fotbal Buzău a transmis un mesaj de condoleanțe: „Cu profundă durere în suflet, anunțăm trecerea în neființă a celui care a fost Chiorpec Leontin, la vârsta de 39 de ani. A fost mai mult decât un sportiv, a fost un exemplu de dăruire, pasiune și fair-play pe terenul de fotbal.”

CSM Râmnicu Sărat a adăugat: „Leontin a fost pentru noi toți un exemplu, pe care nu îl vom uita! Pierderea ta nu poate fi acoperită de timp și oameni, iar durerea oricui te-a cunoscut astăzi este nemărginită! Memoria ta va fi pentru noi eternă!”

De-a lungul carierei, Leontin Chiorpec a evoluat la numeroase echipe din eșaloanele inferioare, printre care Olimpia Râmnicu Sărat, LPS Buzău, Onix Râmnicu Sărat, CS Panciu și CSM Râmnicu Sărat. Pasiunea și devotamentul său pentru fotbal l-au transformat într-un reper pentru colegi și suporteri.

Foto – Facebook

Urmărește-ne pe Google News