Fostul fotbalist francez de Champions League, Thierry Steimetz, a murit la 42 de ani

Thierry Steimetz, fost jucător la Lens B, Metz și multe alte cluburi, a murit la nouă ani după ce a fost forțat să se retragă din fotbal din cauza unei tumori maligne. Fostul fotbalist francez a încetat din viață la vârsta de 42 de ani, după o lungă luptă cu cancerul. Steimetz, care a evoluat și în Liga Campionilor, a murit duminică.

Retragerea forțată după amputarea unui picior

Mijlocașul a fost nevoit să se retragă în 2017, după ce i-a fost amputat un picior din cauza unei tumori maligne. Ulterior, Steimetz s-a dedicat antrenoratului, conducând echipa amatoare SSEP Hombourg-Haut către mai multe succese la nivel regional în Franța.

Un parcurs fotbalistic întins în Franța, Luxemburg și Germania

Cariera sa de jucător s-a desfășurat în Franța, Luxemburg și Germania. Steimetz a evoluat atât în preliminariile Ligii Campionilor, cât și în cele ale Europa League.

A jucat pentru echipe precum Lens B și Metz în Franța, dar și pentru formația de primă ligă luxemburgheză F91 Dudelange, fiind apreciat pentru tehnica sa impresionantă. Uniunea Fotbaliștilor Profesioniști din Franța (UNFP) a anunțat moartea sa într-un comunicat publicat pe rețelele sociale.

„Cu mare tristețe a aflat UNFP, duminică, despre trecerea în neființă a lui Thierry Steimetz, la vârsta de 42 de ani. Fost mijlocaș al lui Metz, unde a evoluat în sezonul 2011-2012, al formațiilor Forbach și Amneville, Thierry Steimetz a fost o figură respectată în fotbalul din Lorena și Luxemburg.

„Din 2018, și-a împărtășit pasiunea și experiența de pe banca tehnică a SSEP Hombourg-Haut (R1). Transmitem cele mai sincere condoleanțe familiei și celor apropiați” – se arată în mesaj.

Foto – Facebook

