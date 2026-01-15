Influencerița Esther Thomas, cunoscută pe rețelele sociale drept „Sunshine”, a murit în urma unei intervenții chirurgicale, a anunțat familia ei într-o declarație publicată pe Instagram.

Anunțul familiei despre moartea ei neașteptată

„Noi, familia lui Esther Thomas (cunoscută ca Sunshine), cu durere în suflet regretăm să anunțăm moartea subită a iubitei noastre fiice și surori”, a scris familia într-o postare pe rețelele sociale. În declarație se menționa că Thomas — care avea un fibrom — „a murit brusc” după ce a suferit o intervenție chirurgicală.

„Încercăm să punem totul la punct pentru a o putea înmormânta”, a încheiat familia mesajul. Thomas, care avea aproape 500.000 de urmăritori pe Instagram și Facebook, era cunoscută pentru videoclipurile ei comice, de tip sketch. Colabora frecvent cu alți creatori nigerieni, precum Ifedilimuo Ifeanyi Prosper („realbigskilz”), Lucy Antem și Chidera Madu.

Problemele de sănătate ale influenceriței

Într-un videoclip postat după ce vestea morții ei a devenit publică, Madu a explicat că Esther a început să aibă dureri abdominale pe 28 decembrie, care s-au agravat pe 1 ianuarie, moment în care a fost dusă de urgență la spital.

După mai multe investigații, a continuat el, medicii au constatat că fibromul lui Thomas „crescuse foarte mult”. Aceștia i-au recomandat o operație pentru îndepărtarea fibromului, pentru a-i ameliora durerea. Deși Madu spune că medicii i-au transmis că intervenția a fost „reușită”, el crede că au apărut complicații care au dus ulterior la deces.

Reacțiile prietenilor și colegilor din mediul online

În comentariile de la anunțul familiei, fanii au lăsat numeroase mesaje de omagiu. „Nici nu pot explica ce simt acum, dar sincer moartea ei m-a afectat foarte tare. Ai fost o persoană atât de bună, dedicată și extrem de muncitoare. Condoleanțe familiei în această perioadă”, a scris cineva.

Altul a comentat: „Încă încerc să procesez… Nu pot să cred”.

„Încă încerc să accept asta”, a adăugat un al treilea.

