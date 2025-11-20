Girlalala, o influenceriță celebră pe rețelele sociale, împușcată mortal de iubitul ei. Avea 21 de ani

Girlalala, o influenceriță celebră pe TikTok, a fost împușcată mortal în Florida, în urma unui conflict cu iubitul său. Avea 21 de ani.

Girlalala, găsită împușcată într-o mașină

Potrivit Biroului Șerifului din Broward, detectivii de omucideri investighează incidentul fatal petrecut în Lauderdale Lakes. Polițiștii au găsit-o pe Girlalala pe scaunul din față al unei mașini, rănită prin împușcare, notează TMZ.

Ea a fost transportată la spital, unde a murit ulterior. Autoritățile au declarat că suspectul – iubitul ei de lungă durată, Shanoyd Whyte Jr. – a fost arestat la fața locului, iar arma folosită a fost recuperată. Ancheta arată că între cei doi a izbucnit o ceartă verbală, care a degenerat într-o altercație fizică în interiorul mașinii lui Whyte.

Whyte a fost arestat și se află în detenție, fiind acuzat de omor de gradul întâi cu armă de foc.

Girlalala, născută Maurice Harrison, locuia în Pompano Beach la momentul tragediei. Ea era o prezență apreciată în comunitatea transgender din sudul Floridei și devenise cunoscută pentru videoclipurile sale de pe TikTok, unde aduna peste 290.000 de urmăritori. Pe Instagram avea peste 43.000 de fani. În afara activității online, lucra ca hairstylist, conform NBC Miami.

Sprijin din partea artistei JT

După moartea sa, cântăreața JT – membră a trupei City Girls și artista preferată a lui Girlalala – a donat 5.000 de dolari pe o campanie GoFundMe, pentru a acoperi cheltuielile de înmormântare. JT apăruse anterior în mai multe videoclipuri alături de Girlalala.

