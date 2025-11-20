Celebrele gemene Alice și Ellen Kessler, staruri ale anilor ’50-’60, au murit împreună prin suicid asistat. Aveau 89 de ani

Celebrele gemene Alice și Ellen Kessler, artiste germane care au cucerit scena internațională în anii ’50 și ’60, au murit împreună, alegând să își încheie viața prin suicid asistat. Potrivit publicației germane Bild, surorile au decis că „nu mai vor să trăiască” și au ales să își încheie existența la locuința lor din apropiere de München.

Ultima lor dorință

În Germania, suicidul asistat este permis în anumite condiții, după o decizie a Curții Constituționale din 2020, care a stabilit că oamenii au dreptul să își pună capăt vieții și să primească ajutor, atâta timp cât hotărârea este luată liber și fără presiuni externe.

Anul trecut, gemenele Kessler declarau pentru Bild că își doresc ca cenușa lor să fie depusă în aceeași urnă și să fie îngropate alături de mama și câinele lor. Această dorință reflectă legătura indestructibilă dintre ele, care s-a manifestat atât pe scenă, cât și în viața personală.

Citeşte şi: Ilie Ilașcu a murit la vârsta de 73 de ani. Unde va fi înmormântat fostul deținut politic al regimului de la Tiraspol

Citeşte şi: O influenceriță celebră a murit la 39 de ani. Decesul ei, învăluit în mister

Citeşte şi: Cântărețul și compozitorul Todd Snider a murit la 59 de ani

Citeşte şi: Influencerița Katy Black și soțul ei, Cristian Cebotari, divorțează după 8 ani de căsătorie. Cei doi au împreună 4 copii

O carieră internațională fulminantă

Alice și Ellen Kessler au devenit faimoase prin spectacolele lor de muzică și dans. Au fost vedete ale televiziunii italiene și au apărut în emisiuni americane de prestigiu, precum The Ed Sullivan Show și The Dean Martin Show. De-a lungul carierei, au împărțit scena cu mari nume ale divertismentului, printre care Frank Sinatra, Fred Astaire și Dean Martin.

Dar celebrele gemene au avut o carieră mult mai amplă decât simpla lor imagine de „vedete TV” din anii ’50 și ’60. Dincolo de spectacolele de varietăți și aparițiile alături de mari artiști americani, ele au marcat momente importante în divertismentul european și internațional.

În 1955, la doar 19 ani, au fost descoperite la celebrul cabaret Lido din Paris, unde au performat timp de cinci ani. Această experiență le-a deschis drumul spre scena internațională și le-a adus recunoaștere pentru eleganța și sincronizarea lor impecabilă.

Un moment notabil al carierei lor a fost participarea la Eurovision 1959, unde au reprezentat Germania de Vest cu piesa Heute Abend wollen wir tanzen geh’n („În seara asta vrem să dansăm”). Deși au terminat pe locul 8, apariția lor a consolidat statutul de ambasadoare ale culturii germane în Europa.

În 1963, au apărut în filmul istoric „Sodom and Gomorrah”, iar în același an au fost pe coperta revistei Life, un semn al notorietății lor în Statele Unite. Popularitatea lor în Italia a fost uriașă: stabilindu-se acolo în 1962, au devenit simboluri ale televiziunii naționale, fiind supranumite „Le gambe della nazione” („Picioarele națiunii”).

De asemenea, în 1976, la vârsta de 40 de ani, au apărut pe coperta revistei Playboy Italia, număr care a devenit cel mai vândut din istoria publicației la acea vreme. Această apariție a demonstrat că gemenele Kessler nu erau doar figuri ale divertismentului clasic, ci și simboluri ale emancipării și ale modernității, notează presa internațională.

Recunoașterea oficială nu a lipsit: au primit premii din partea guvernelor Germaniei și Italiei pentru contribuția lor la promovarea relațiilor culturale dintre cele două țări

Surorile Kessler rămân în memoria publicului ca un simbol al eleganței și al spectacolului de varietate european. Alegerea lor de a pleca împreună din această lume subliniază legătura unică pe care au avut-o, atât ca artiste, cât și ca surori.

Foto – Profimedia

Urmărește-ne pe Google News