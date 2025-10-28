  MENIU  
Influencerița Katy Black și soțul ei, Cristian Cebotari, divorțează după 8 ani de căsătorie. Cei doi au împreună 4 copii

Influencerița Katy Black și soțul ei, Cristian Cebotari, divorțează după 8 ani de căsătorie. Cei doi au împreună 4 copii

Amelia Matei
Actualizat 28.10.2025, 16:49

Creatorii de conținut Katy Black și Cristian Cebotari au surprins comunitatea online cu un anunț neașteptat: după opt ani de căsnicie, au hotărât să pună capăt mariajului lor. Cei doi au precizat că decizia a fost una comună, luată în urma unei perioade lungi de reflecție.

Katy Black divorțează după 8 ani

Katy Black este cunoscută în mediul online. Ea a început cariera pe internet făcând clipuri pe YouTube, iar ulterior s-a mutat pe TikTok, unde le arăta fanilor momente din viața ei de familie. Ea a fost căsătorită cu Cristian Cebotari, cel cu care are împreună 4 băieți. Căsnicia lor a început pe când ambii erau doar niște copii, iar acum pare că a ajuns la final.

Cei doi au făcut anunțul într-un clip pe TikTok, la finalul căruia au ciocnit un pahar de șampanie și și-au urat toate cele bune. 

„Noi divorțăm. Este o decizie comună, luată după o perioadă foarte lungă. Vrem să fim sinceri, așa cum am fost în toți acești 8 ani de zile.

Vrem în continuare să fim prieteni buni și să rămânem un exemplu pentru copiii noștri. Rugăm maxim respect față de această decizie, pentru că nu este o etapă „rea” sau „bună”, ci este următoarea etapă în viața fiecăruia dintre noi, aparte. 

Știm că suntem părinți a patru copii, îi vom educa, le vom oferi tot ce e mai bun și nu îi vom abandona, doar că vor avea doi părinți separați, fericiți”, a spus cuplul pe rețele.

Fanii au crezut că e o farsă

Fanii au crezut că este vorba despre o farsă și au așteptat ca cei doi să revină și să le spună că totul a fost o glumă, însă nu s-a întâmplat așa.

În urmă cu puțin timp înaintea anunțului, vedeta se afișa pe TikTok cu viața ei de familie, cu cadouri de la soțul ei și nimic nu le dădea fanilor de bănuit.

Mai mult, oamenii au început să facă parodii pe TikTok după filmulețul în care cei doi își anunțau divorțul, crezând că totul e un pamflet.

„Am urmărit, am citit, am văzut ce ați făcut voi în aceste două zile — și colegii mei de breaslă, și prietenii, și urmăritorii. Mai pe scurt: da, informația că eu și Catia divorțăm, sau mai bine zis că divorțăm împreună, este veridică. Într-adevăr, am făcut acest pas. A fost o decizie discutată ore în șir, nopți nedormite, lacrimi… dar o hotărâre comună, pentru binele ambelor părți.

În primul rând, pentru binele copiilor. Să nu uităm că sunt patru copii și este foarte important ca implicarea noastră să fie la fel de mare ca până acum. Eu, ca tată; ea, ca mamă. Vom menține o relație de prietenie, o relație de respect, o atitudine de nivel înalt — pur și simplu nebun, cum se zice.

Sunt câteva puncte la care vreau să atrag atenția. Copiii – 100% implicare. Nimeni nu-i lasă, nimeni nu fuge de responsabilitate. Noi i-am făcut, noi vom avea grijă de ei.

Vă rog frumos, nu ne invitați pe la podcasturi, nu vom da detalii, nu ne vom vorbi pe la spate, nu vom arunca cu noroi unul în altul. Ea este fosta mea soție, este mama copiilor mei, și din respect maxim față de ea — și ea față de mine — nu vom face show-uri sau războaie publice. Nu așteptați de la noi scandaluri sau mizerii, pentru că nu se va întâmpla asta.

Am avut opt ani frumoși împreună, patru copii minunați, și vom continua viața înainte, cu respect. Pentru cei care ați făcut pamflete, parodii, care ne-ați luat în derâdere — apropiați sau colegi de breaslă — vreau doar să vă reamintesc: cei care ați trecut printr-un divorț știți cât de grea este această etapă emoțională. Să nu te rupi, să treci cu demnitate, pentru copii — ei nu trebuie să sufere.

Noi am fost sinceri toți acești opt ani și am vrut să fim sinceri și acum, până la final. Unii spun că „facem asta pentru show” sau „pentru hype”. Nu. Cum să rupi o familie în liniște și să fii fățarnic cu voi? Da, poate că e mai comod așa, dar noi am ales sinceritatea.

Vă rog frumos să ne respectați alegerea. Vă place sau nu vă place, este viața noastră, responsabilitatea noastră”, a declarat Cristian Cebotari.

La rândul ei, Katy a spus că nu este vorba despre o farsă și că divorțul este cât se poate de real și a venit după multe discuții, lacrimi și negocieri.

„Știu că mulți dintre voi așteaptă să audă: „Hei, totul a fost un prank, glumeam, e bine între noi.” Dar, din păcate sau din fericire, noi într-adevăr divorțăm.

Am rugat să aveți respect maxim, lucru de care, din păcate, mulți nu ați dat dovadă. Dar asta, până la urmă, arată nivelul de inteligență al fiecăruia. Nu, nu vă judec — doar îmi trag propriile concluzii.

Au fost foarte multe discuții, foarte multe lacrimi, foarte multe negocieri. Când am văzut 101 „psihologi” care spun: „Pur și simplu discutați voi serios”, m-am întrebat — dar noi până acum cum am trăit? Fără sfaturile voastre, cum am reușit să construim o viață? Credeți că n-am discutat, că doar am țipat unul la altul? Sigur că am știut să comunicăm.

Nu cred că voi continua acest subiect. Divorțul este anunțat oficial. De aici încolo, modul în care fiecare îl percepe ține strict de propria voastră perspectivă.

