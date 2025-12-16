O influenceriță și-a pierdut copilul după ce a născut acasă, într-o piscină gonflabilă: „Simt dureri incredibile”

Aysha Chigga, o influenceriță cu 1,4 milioane de urmăritori pe TikTok, a trecut printr-o tragedie după ce a născut acasă într-o piscină gonflabilă. Bebelușul ei nu a supraviețuit, iar ea a fost spitalizată și are acum nevoie de sprijin psihologic.

Aysha Chigga și-a pierdut bebelușul după ce a născut acasă

O veste șocantă zguduie lumea showbiz-ului! Influencerița Aysha Chigga, cunoscută pe TikTok pentru cei 1,4 milioane de urmăritori, a trecut printr-o tragedie cumplită. Ea și-a pierdut copilul după ce a ales să nască acasă, într-o piscină gonflabilă, acasă.

Incidentul a avut loc recent, iar influencerița a împărtășit detalii despre această experiență dureroasă pe rețelele sociale.

După naștere, bebelușul a rămas în apă aproximativ 30 de minute. Abia după alte câteva minute, Aysha și-a dat seama că acesta nu respira și a chemat ambulanța. Din păcate, medicii nu au reușit să-l resusciteze. În vârstă de 27 de ani, Aysha a fost spitalizată și a descris momentele prin care a trecut într-o postare pe canalul său de Telegram.

„Scriu asta cu inima grea. O tragedie a avut loc dup ce am născut acasă, bebelușul meu nu a supraviețuit. Am fost spitalizată și acum simt dureri incredibile. A fost o noapte groaznică”, a povestit influencerița.

Celebtra influenceriță are nevoie de ajutor psihologic

Aceasta a mărturisit că trece printr-o perioadă extrem de dificilă, având nevoie de sprijin psihologic.

În plus, ea a menționat că a primit „o mulțime de amenințări și mesaje de ură”, după ce s-a aflat de tragedia care s-a abătut asupra ei.

Influencerița a adăugat că acest eveniment reprezintă „cel mai greu moment din viața ei” și că nu știe „cum să găsească puterea de a continua”.

Autoritățile au început o anchetă în acest caz, iar Aysha a explicat că urmează o perioadă complicată, incluzând înmormântarea copilului, audieri și consultări. Ea le-a cerut urmăritorilor săi sprijin moral pentru a putea depăși această tragedie.

Înainte de acest eveniment, Aysha împărtășise cu entuziasm detalii despre sarcina sa, și a organizat și o petrecere de dezvăluire a sexului copilului. Alături de invitații săi, ea anunțase că așteaptă un băiețel.

Decizia de a naște acasă fusese luată cu câteva luni înainte. Aysha Chigga, al cărei nume real este Aysha Chagaeva, este o influenceriță rusă, cunoscută pentru activitatea sa ca dansatoare, coregrafă, model, actriță și blogger.

