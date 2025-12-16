Val de mesaje îndurerate după moartea lui Marco, tânărul de 18 ani din Timișoara, găsit mort după un majorat: „Știrea incredibilă ne-a străfulgerat pe toți”

Marco Iacsin, un tânăr de 18 ani din Timișoara, a fost găsit fără viață de propria mamă, la câteva ore după ce s-a întors de la un majorat. Elev al Liceului Nikolaus Lenau, dispariția lui a provocat o durere profundă în comunitatea locală. Marco a murit în urma unui infarct, au constatat medicii legiști.

Comunitatea locală din Timișoara plânge moartea lui Marco

Decesul fulgerător al lui Marco a lăsat un gol imens în sufletele colegilor, profesorilor și celor apropiați. Un mesaj emoționant a fost publicat pe rețelele sociale de către reprezentanții liceului: „Cu durere în suflet vă anunțăm că elevul nostru Marco Iacsin (12STS) a trecut în neființă. Știrea incredibilă ne-a străfulgerat pe toți. Sincere condoleanțe familiei îndoliate și multă putere, pentru a putea trece peste acest necaz și această durere! Marco, să te odihnești în pace!”.

Reacțiile celor care l-au cunoscut au fost pline de tristețe. Gianina, într-un comentariu pe Facebook, a scris: „Dumnezeu să te odihnească în pace și lumină și să-ți așeze sufletul între îngeri, copil frumos! Și să se îndure de draga ta mamă și să-i mângâie inima îndurerată”. Mirela, o altă cunoștință, a transmis: „Sincere condoleanțe familiei. Dumnezeu să vă dea putere în aceste momente grele. Zbor lin spre îngeri… Marco. Copiii îți simt lipsa și te vor păstra mereu în amintire!”.

„Plecarea lui Marco, atât de fulgerătoare, este o rană adâncă și nedreaptă”

Un mesaj profund a fost transmis și de Zoltan, care a scris: „Dragă familie, Nu există cuvinte care să aline pe deplin durerea unei astfel de pierderi. Plecarea lui Marco, atât de fulgerătoare, este o rană adâncă și nedreaptă. Marco a lăsat în urmă nu doar amintiri, ci și lumină: un suflet frumos, un zâmbet sincer, o prezență care a atins inimile celor din jur. Chiar dacă a plecat prea devreme, urmele lui rămân vii în viețile noastre. Vă dorim putere, mângâiere și pace sufletească. Dumnezeu să vă întărească inimile și să-l odihnească pe Marco în lumina veșnică. Sincere condoleanțe!”.

Tragedia lui Marco a generat un val de solidaritate și compasiune în rândul comunității din Timișoara. Libertatea informează că autoritățile continuă investigațiile pentru a stabili circumstanțele exacte ale decesului. În aceste momente de suferință, gândurile tuturor se îndreaptă către familia îndoliată, care se confruntă cu o pierdere greu de înțeles.

Foto: Facebook

