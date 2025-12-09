Glen De Boeck, una dintre personalitățile marcante ale fotbalului belgian, a murit la 54 de ani

Glen De Boeck, una dintre figurile emblematice ale fotbalului belgian, a murit la vârsta de 54 de ani. Fost căpitan al lui Anderlecht și fundaș respectat al naționalei Belgiei, De Boeck a lăsat în urmă o carieră impresionantă, marcată de titluri câștigate și de respectul colegilor și suporterilor.

Glen De Boeck a stat în comă trei zile

El a suferit o hemoragie cerebrală masivă care l-a lăsat într-o comă profundă timp de trei zile. Fostul căpitan al lui Anderlecht s-a prăbușit acasă vineri, înainte de a fi transportat de urgență la Spitalul Universitar din Anvers.

Însă leziunile au fost prea grave pentru ca medicii să îl salveze, a confirmat familia sa.

A murit aseară, înconjurat de cei dragi, și lasă în urmă două fiice, Bo și Caro.

Cariera lui Glen De Boeck

De Boeck și-a început cariera ca libero la FC Boom, înainte de a trece la KV Mechelen și, în cele din urmă, la uriașii belgieni Anderlecht, unde a purtat banderola de căpitan și a câștigat trei titluri de campion.

A mai bifat 36 de apariții pentru echipa națională a Belgiei și a devenit unul dintre cei mai respectați fundași ai țării.

Citeşte şi: Actorul și comediantul Eduardo Manzano a murit la 87 de ani

Citeşte şi: Chad Spodick, star TV și influencer, a murit la 42 de ani

Citeşte şi: Muzicianul legendar Phil Upchurch a murit la 84 de ani. A scris istorie în muzică alături de Bob Dylan, B.B. King și Michael Jackson

Citeşte şi: Steve Cropper, chitaristul legendar al trupei Booker T & the MGs, a murit la 84 de ani

Cariera sa de jucător s-a încheiat în 2005, după o serie de accidentări grave la genunchi.

După retragere, a trecut în antrenorat, mai întâi ca secund al lui Franky Vercauteren la Anderlecht, apoi ca principal la mai multe cluburi, printre care Cercle Brugge, Germinal Beerschot, VVV Venlo, Beveren, Mouscron, KV Kortrijk, Lokeren și din nou Kortrijk, în ceea ce avea să fie ultimul său rol de antrenor.

Glen De Boeck și-a pierdut ambii părinții anul trecut

Moartea lui încheie un an de pierderi personale devastatoare. Mai devreme în acest an, tatăl lui De Boeck, Louis, în vârstă de 80 de ani, a murit după o lungă boală. În timpul funeraliilor, mama lui De Boeck, Louisette, s-a prăbușit din cauza unei hemoragii cerebrale. Medicii au descoperit ulterior că suferea și de cancer pancreatic, iar ea a murit la o lună după soțul ei.

Foto – Profimedia

Urmărește-ne pe Google News