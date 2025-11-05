Emeric Ienei a murit. Fostul antrenor de fotbal avea 88 de ani

Emeric Ienei s-a născut pe 22 martie 1937, la Agrișul Mic în județul Arad. Și-a început cariera în fotbal la Flamura Roșie. Tot aici și-a făcut debutul și ca senior, în an ul 1955. În cele 21 de partide jucate a reușit să marcheze două goluri.
În 1957 a fost transferat la Steaua București, club alături de care avea să realizeze cele mai mari performanțe.
Ienei a jucat ca mijlocaș defensiv și fundaț central, purtând tricoul ”roș-albaștrilor” în 259 de meciuri. Aici, el a reușit șapte goluri.
Alături de Steaua, Emeric Ienei a câștigat de trei ori campionatul și de patru ori Cupa României.
Emeric Ienei a decis să plece la Kayserispor, acolo unde și-a încheiat cariera, după 12 ani petrecuți la Steaua. În primăvara anului 1986, marele antrenor român a fost pe bancă la triumful Stelei în Cupa Campionilor Europeni, antrenând fotbaliști de legendă, precum Duckadam, Lăcătuș sau Boloni.
Sursă foto: Facebook
