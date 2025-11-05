Emeric Ienei a murit. Fostul antrenor de fotbal avea 88 de ani

Emeric Ienei, fost fotbalist și antrenor de fotbal, s-a stins din viață miercuri dimineață, 5 noiembrie. Decesul acestuia a fost confirmat de medicii de la Spitalul Clinic Județean de Urgență Bihor.

A murit Emeric Ienei

Legendarul antrenor de fotbal Emeric Ienei a încetat din viață la vârsta de 88 de ani. Acesta se afla de mai mult timp internat la Spitalul Clinic Județean de Urgență Bihor.

Emeric Ienei, care a câștigat Cupa Campionilor Europeni alături de Steaua în anul 1986, s-a stins în jurul orei 10:40, vestea îndoliind întreaga țară.

În ultimii ani, „nea Imi”, cum era cunoscut, s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate, astfel că aparițiile sale publice au fost tot mai rare.

Acesta a fost internat în urmă cu ceva timp la SJU Bihor, fiind diagnosticat cu o pneumonie severă. Potrivit medicilor, aceasta a fost și cauza decesului.

Cine a fost Emeric Ienei

Emeric Ienei s-a născut pe 22 martie 1937, la Agrișul Mic în județul Arad. Și-a început cariera în fotbal la Flamura Roșie. Tot aici și-a făcut debutul și ca senior, în an ul 1955. În cele 21 de partide jucate a reușit să marcheze două goluri.

În 1957 a fost transferat la Steaua București, club alături de care avea să realizeze cele mai mari performanțe.

Ienei a jucat ca mijlocaș defensiv și fundaț central, purtând tricoul ”roș-albaștrilor” în 259 de meciuri. Aici, el a reușit șapte goluri.

Alături de Steaua, Emeric Ienei a câștigat de trei ori campionatul și de patru ori Cupa României.

Emeric Ienei a decis să plece la Kayserispor, acolo unde și-a încheiat cariera, după 12 ani petrecuți la Steaua. În primăvara anului 1986, marele antrenor român a fost pe bancă la triumful Stelei în Cupa Campionilor Europeni, antrenând fotbaliști de legendă, precum Duckadam, Lăcătuș sau Boloni.

Sursă foto: Facebook

