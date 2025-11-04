  MENIU  
Fostul vicepreședinte american, Dick Cheney, a murit la 84 de ani

Fostul vicepreședinte american, Dick Cheney, a murit la 84 de ani

Amelia Matei
Actualizat 04.11.2025, 16:15

Dick Cheney, conservatorul care a devenit unul dintre cei mai puternici și controversați vicepreședinți din istoria Statelor Unite și un susținător fervent al invaziei Irakului, a murit la vârsta de 84 de ani.

Fostul vicepreședinte american Dick Cheney a murit

Cheney a murit luni seara din cauza complicațiilor provocate de pneumonie și boli cardiace și vasculare, a anunțat familia sa într-un comunicat.

Cheney, un lider discret dar influent, a servit atât sub președintele George H.W. Bush, cât și sub fiul acestuia, George W. Bush. A condus forțele armate ca secretar al Apărării în timpul Războiului din Golf, înainte de a reveni în prim-planul politicii americane ca vicepreședinte.

De fapt, Cheney a fost mâna dreaptă a administrației Bush fiul, având un rol central, adesea dominant, în implementarea celor mai importante decizii ale președintelui, precum și a unora de interes personal. 

A făcut toate acestea în timp ce trăia de zeci de ani cu o boală cardiacă gravă și, ulterior, cu un transplant de inimă. Cheney a apărat constant instrumentele extraordinare de supraveghere, detenție și interogare folosite ca răspuns la atacurile teroriste din 11 septembrie 2001.

Ani după ce a părăsit funcția, a devenit o țintă a președintelui Donald Trump, mai ales după ce fiica sa, Liz Cheney, s-a impus ca principala critică republicană a tentativelor disperate ale lui Trump de a se menține la putere după înfrângerea electorală și a acțiunilor sale din timpul revoltei din 6 ianuarie 2021 de la Capitoliu.

„În istoria de 246 de ani a națiunii noastre, nu a existat niciodată o persoană care să reprezinte o amenințare mai mare pentru republica noastră decât Donald Trump,” a spus Cheney într-o reclamă TV pentru campania fiicei sale. „A încercat să fure ultimele alegeri folosindu-se de minciuni și violență pentru a rămâne la putere după ce alegătorii l-au respins. Este un laș.”

Într-o întorsătură de situație pe care democrații din epoca sa nu și-ar fi putut-o imagina, Dick Cheney a declarat anul trecut că a votat pentru candidata democraților, Kamala Harris, împotriva lui Trump.

A avut cinci atacuri de cord

Supraviețuitor al cinci atacuri de cord, Cheney a crezut mult timp că trăiește pe „timp împrumutat” și declara în 2013 că se trezește în fiecare dimineață „cu un zâmbet pe față, recunoscător pentru darul unei noi zile”.

Vicepreședinția sa, marcată de epoca terorismului, a fost plină de momente neobișnuite: Cheney a dezvăluit că a dezactivat funcția wireless a defibrilatorului său, de teamă că teroriștii ar fi putut trimite de la distanță un șoc letal inimii sale.

În timpul mandatului său, funcția de vicepreședinte nu a mai fost o poziție pur ceremonială. Cheney a transformat-o într-o rețea de canale de influență din umbră, prin care a modelat politica privind Irakul, terorismul, puterile prezidențiale, energia și alte puncte-cheie ale agendei conservatoare.

