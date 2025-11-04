Ilie Bolojan a anunțat că s-a discutat în timpul ședinței Biroului Politic Național, desfășurată marți, 4 noiembrie, despre rezolvarea în luna noiembrie a problemei care ţine de pensiile speciale, dar şi despre reforma în administraţia publică.

Ilie bolojan, despre problema pensiilor speciale

Ilie Bolojan a anunțat, în urma ședinței Biroului Politic Național al PNL că liberalii vor susține în continuare reducerea numărului de parlamentari, rezolvarea problemei pensiilor speciale ale magistraților, precum și reforma în administrația publică.

„Biroul Politic a reînnoit sprijinul pentru rezolvarea celor trei probleme pe care le-am discutat, în sensul că vom susţine reducerea numărului de parlamentari, vom susţine rezolvarea în cursul lunii noiembrie a problemei care ţine de pensiile speciale şi vom susţine reforma în administraţia publică locală şi cea centrală”, a declarat premierul Ilie Bolojan, președintele PNL, marţi, la finalul şedinţei conducerii liberalilor.

Marți, Coaliția de guvernare se reunește pentru a discuta despre toate subiectele care au provocat discuții între lideri în ultimele săptămâni. Asta după ce, la întâlnirile anterioare, nu s-a ajuns la un acord.

România ar putea pierde sute de milioane de euro

România ar urma să piardă peste 230 milioane de euro dacă nu va rezolva problema pensiilor speciale până la finalul lunii noiembrie.

În octombrie, Curtea Constituțională a României (CCR) a decis că legea este neconstituțională, motivând că nu a fost așteptat termenul legal pentru emiterea avizului consultativ al CSM.

Pe de altă parte, CCR nu s-a pronunțat asupra formei legii. Termenul de rezolvare este de 28 noiembrie.

De asemenea, reforma administrației este amânată de mai multe luni întrucât partidele aflate în coaliția de guvernare nu au reușit să ajungă la un consens cu privire la disponibilizări.

O restanță mai veche a statului este reducerea numărului de parlamentari. USR a propus în Parlament un proiect care aduce numărul parlamentarilor la 300, așa cum au susținut cetățenii la referendumul din 2009, organizat de fostul președinte Traian Băsescu. Inițiativa a aprins însă dezbaterile în coaliției, subiectul devenind instant un subiect de dezbatere aprinsă între politicieni.

