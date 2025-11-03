Amalia Bellantoni, declarații șocante după audierile poliției. „Individul de la servicii speciale mi-a aplicat piciorul pe gât!” Ce se va întâmpla cu fosta membră SOS și soțul ei

Amalia Bellantoni a făcut declarații în fața presei după ce a fost audiată într-un dosar care a generat mediatizare intensă. Ancheta vizează atât pe ea, cât și pe soțul său, iar autoritățile au dispus măsuri preventive în urma audierilor.

Bellantoni susține că întreaga situație este rezultatul unui abuz și că familia sa a fost tratată în mod nedrept de către instituțiile statului.

Măsuri preventive dispuse de magistrați

Potrivit unui comunicat transmis luni de Poliția Capitalei, „față de bărbatul, în vârstă de 57 de ani, magistrații au dispus măsura arestării preventive pentru 30 de zile, iar față de femeia, în vârstă de 43 de ani, a fost dispusă măsura arestului la domiciliu.” Decizia vine în urma audierilor și a probelor administrate în dosar, iar ancheta este în desfășurare.

Reacția Amaliei Bellantoni după audieri

Întrebată de jurnaliști dacă soțul său va rămâne în arest, Amalia Bellantoni a confirmat: „Soțul rămâne în arest.” La întrebarea dacă este vorba de o măsură de 30 de zile, ea a răspuns scurt: „Da.” Declarațiile au fost făcute în fața reporterilor Antena Stars, imediat după încheierea audierilor.

În ceea ce privește rolul său și al soțului în anchetă, Bellantoni a afirmat că nu sunt agresori, ci victime. „Noi suntem victime. Eu sunt victima sistemului și soțul este victima mea”, a spus ea, sugerând că presiunile exercitate asupra ei s-au răsfrânt și asupra partenerului de viață.

Acuzații grave privind intervenția autorităților

Amalia Bellantoni a relatat și un episod petrecut în dimineața perchezițiilor, pe care îl consideră abuziv. Potrivit acesteia, copiii au fost scoși afară din casă la ora 6 dimineața, îmbrăcați sumar, și așezați pe un scaun de fier. „Copiii au fost în chiloței scoși în curte la ora 6 dimineața și așezați pe un scaun de fier și în fața lor, individul de la servicii speciale mi-a aplicat piciorul pe gât”, a declarat Bellantoni.

Ea a mai spus că soțul său a întrebat de ce i s-au pus cătușe, iar răspunsul primit ar fi fost: „pentru că vorbește prea mult.” Aceste afirmații ridică semne de întrebare cu privire la modul în care s-a desfășurat intervenția autorităților și la respectarea drepturilor fundamentale.

