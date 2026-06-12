Judecătorii au decis: Cristian Pomohaci rămâne în arest preventiv în dosarul traficului de substanțe interzise. Are două mandate de arestare definitive

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Cristian Pomohaci rămâne mân spatele gratiilor, după ce a fost acuzat în două dosare. Curtea de Apel Târgu Mureș a respins contestația acestuia împotriva mandatului de arest preventiv, așa că fostul preot rămâne închis. Decizia a venit la o săptămână după ce dosarul acestuia s-a complicat.

Pomohaci rămâne în spatele gratiilor

Cristian Pomohaci rămâne în arest în dosarul de trafic de droguri de mare risc. Curtea de Apel Târgu Mureș a respins contestația împotriva mandatului de arestare preventivă emis pentru 30 de zile de Tribunalul Mureș în dosarul de trafic de substanțe interzise.

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“În baza art. 4251 alin. 7 pct.1 lit. b Cod de procedură penală, respinge ca nefondată contestaţia formulată de inculpatul PCD (cu d.p.) împotriva încheierii penale nr. 45/DL din data de 05 iunie 2026, pronunţată de Judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Mureş în dosarul nr. 2285/102/2026. Menţine încheierea atacată. În baza art. 275 alin. (2) Cod procedură penală, obligă inculpatul-contestator la plata sumei de 200 lei, reprezentând cheltuielile judiciare avansate de stat în cauză. Definitivă”, se arată pe portalul instanţelor de judecată.

Dosarul este instrumentat de polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Târgu Mureș.

Ce au găsit procurorii la percheziții

După o percheziție efectuată la locuința fostului preot, s-a găsit o cantitate neprecizată de drog de mare risc, 3 CMC, dar și suma de aproape 2 milioane de euro în diferite valute.

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“În baza art. 4251 alin. 7 pct.1 lit. b Cod de procedură penală, respinge ca nefondată contestaţia formulată de inculpatul PCD (cu d.p.) împotriva încheierii penale nr. 45/DL din data de 05 iunie 2026, pronunţată de Judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Mureş în dosarul nr. 2285/102/2026. Menţine încheierea atacată. În baza art. 275 alin. (2) Cod procedură penală, obligă inculpatul-contestator la plata sumei de 200 lei, reprezentând cheltuielile judiciare avansate de stat în cauză. Definitivă”, se arată pe portalul instanţelor de judecată.

Pe 5 iunie, judecătorul a admis cererea procurorilor și a dispus arestarea preventivă a lui Cristian Pomohaci. El are un mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile și în dosarul în care este cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de viol comis asupra unui minor și agresiune sexuală.

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