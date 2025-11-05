Doctorița Simona Boila, găsită carbonizată în Franța. Fiul ei, principalul suspect. Mărturiile tulburătoare ale apropiaților

O tragedie cutremurătoare a zguduit comunitatea din Molsheim, o localitate liniștită din estul Franței, după ce Simona Boila, un reputat medic cardiolog de origine română, a fost găsită moartă în condiții cumplite. Cadavrul său carbonizat a fost descoperit în seara zilei de 30 octombrie 2025, în locuința sa situată la aproximativ un kilometru și jumătate de cabinetul medical unde profesa.

Cum a fost găsită Simona Boila

Alarma a fost dată de o angajată a cabinetului medical, îngrijorată că doctorița nu s-a prezentat la muncă și nu răspundea la telefon. Jandarmii s-au deplasat imediat la domiciliul acesteia, unde au fost întâmpinați de un miros puternic de benzină. Din cauza suspiciunii unui incendiu, au fost chemați pompierii, care au pătruns în locuință și au descoperit o cameră parțial arsă, complet răvășită. În interior, se afla trupul carbonizat al victimei, imposibil de identificat vizual.

„Flăcările nu s-au extins în restul casei, probabil din cauza lipsei de oxigen. Totul indică o tentativă de a ascunde urmele unei crime”, a declarat un anchetator pentru presa locală.

Anchetă în desfășurare și suspiciuni grave

Parchetul din Strasbourg a preluat ancheta, iar pista criminală a fost confirmată. Principalul suspect este chiar fiul victimei, Andrei Boila, în vârstă de 22 de ani, care a fost dat în urmărire generală. Potrivit autorităților, tânărul are antecedente psihiatrice și ar fi fost implicat în conflicte anterioare cu mama sa.

„Este o anchetă complexă, dar toate indiciile conduc spre o crimă comisă cu premeditare. Fiul victimei este căutat activ pentru a fi audiat”, a transmis un purtător de cuvânt al Jandarmeriei franceze.

Cine a fost Simona Boila

Simona Boila s-a născut în 1969 la Cluj-Napoca și s-a stabilit în Franța la sfârșitul anilor 2000, împreună cu fiul ei. După moartea soțului, a continuat să profeseze ca medic cardiolog în Molsheim, unde era cunoscută și apreciată de pacienți și colegi.

„Era o profesionistă desăvârșită, mereu atentă cu pacienții. Vestea ne-a lăsat fără cuvinte”, a declarat un coleg de breaslă pentru publicația DNA.fr.

Citeşte şi: Mama și fratele Ștefaniei Szabo, mărturisiri tulburătoare după moartea doctoriței. „Spunea că nu mai poate!” Prin ce calvar trecea zilnic medicul

Citeşte şi: Mesaj cutremurător din partea unei foste paciente tratată de Ștefania Szabo: „Epuizarea, stresul, lipsa recunoașterii…”

Citeşte şi: Necropsia directorului medical al SJU Buzău, Ştefania Szabo, a fost finalizată. Ce spun medicii legiști despre moartea doctoriței

Citeşte şi: Colegii Ștefaniei Szabo, dezvăluiri tulburătoare despre ultima perioadă din viața doctoriței: „A venit cu branula la serviciu!”

Durere și consternare în comunitate

Doctorița era cunoscută nu doar pentru profesionalismul său, ci și pentru implicarea în viața spirituală a comunității românești din Strasbourg. Timp de mai mulți ani, a frecventat cu regularitate biserica ortodoxă română din oraș, iar în 2012 a participat la un pelerinaj la Ierusalim alături de alți 50 de enoriași, printre care și fiul ei.

Totuși, această apropiere de comunitatea religioasă s-a întrerupt brusc. Simona a încetat să mai meargă la biserică, iar retragerea ei a fost remarcată de cei din jur. Un membru al comunității a descris-o drept „o persoană foarte discretă, destul de retrasă, care nu se confesa niciodată”. O prietenă apropiată, care se întâlnise cu ea ultima dată în luna august, a completat: „Era generoasă și atentă la ceilalți, dar nu reușea să se deschidă”. Aceeași prietenă a adăugat cu durere: „Era ca și cum ar fi purtat o mare suferință interioară”.

Moartea violentă a Simonei Boila a provocat un val de emoție în rândul comunității locale și al diasporei românești din Franța. Oamenii au adus flori și lumânări în fața cabinetului medical, în semn de omagiu.

„Nu ne vine să credem. Era o femeie blândă, mereu zâmbitoare. A ajutat atâția oameni aici”, a spus o pacientă în vârstă, intervievată de presa locală.

Ancheta este în plină desfășurare, iar autoritățile franceze fac apel la populație pentru orice informație care ar putea duce la localizarea suspectului.

Foto – Libertatea

Urmărește-ne pe Google News