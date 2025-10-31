Mesaj cutremurător din partea unei foste paciente tratată de Ștefania Szabo: „Epuizarea, stresul, lipsa recunoașterii…”

Ștefania Szabo a fost găsită fără suflare în camera de gardă în spitalul Județean de Urgență Buzău, locul în care lucra. Medicul de doar 37 de ani a fost găsit de un coleg dimineața, iar vestea a venit ca un șoc pentru întreaga comunitate medicală. Acum, mama unei foste paciente tratată de Ștefania Szabo a transmis un mesaj cutremurător la aflarea veștii.

Mesajul cutremurător al unei femei a cărei fetiță a fost tratată de medicul Ștefania Szabo

Medicul Ștefania Szabo s-a stins din viață în camera de gardă unde a intrat să se odihnească, iar printre cauze posibile se află epuizarea.

Mama unei fetițe care a fost tratată de Ștefania a transmis un mesaj tulburător despre medic și dedicarea acesteia, dar și despre calitatea ei umană.

Ștefania Szabo a fost găsită în dimineața zilei de 28 octombrie de către colegii ei în Camera de Gardă a secției Chirurgie, la doar câteva ore înainte de finalul turei sale.

Pentru tânăra doctoriță nu s-a mai putut face nimic, iar colegii ei vorbesc despre dedicarea sa, dar și despre pericolele epuizării. Acum, mama unei fetițe care a fost tratată de Ștefania a scris câteva rânduri emoționante.

„Postarea aceasta am făcut-o publică acum câteva luni, iar astăzi mi-aș fi dorit din tot sufletul ca știrea să nu fie adevărată… Nu pot să cred că scriu aceste rânduri despre tine.

Tu ai fost acolo — pentru fetița mea, pentru mine, pentru noi toți — de fiecare dată. Ne întâlneam pe coridoarele reci, în grabă, mereu între două urgențe, și totuși aveai timp să zâmbești, să spui o vorbă bună, să întrebi sincer: „E bine micuța ta?’.

Erai genul acela de om rar, care, deși obosit, găsește mereu puterea să ofere alinare altora. Țin minte că atunci când am distribuit postarea asta despre sistemul medical, mi-ai scris imediat. Mi-ai spus: „Facem tot ce putem.

Avem grijă de toată lumea, chiar și epuizați.’ Și știu că era adevărat. Știu cât ați tras, cât v-ați sacrificat, cât de mult ați pus din voi pentru fiecare pacient, pentru fiecare suflet care avea nevoie de ajutor.

Epuizarea, stresul, lipsa recunoașterii… toate acestea le purtai cu demnitate, fără să te plângi, fără să arăți cât de greu îți era. Erai mereu acolo, chiar și atunci când nu mai aveai putere. Și pentru asta, pentru tot ce ai făcut, pentru binele pe care l-ai adus în viețile atâtor oameni, îți vom fi mereu recunoscători. Fetița mea îți va fi recunoscătoare o viață întreagă. Eu la fel.

Ne-ai arătat ce înseamnă bunătatea, dedicarea, și dragostea față de oameni. Dumnezeu să te ierte, suflet bun! Să te odihnești în pace, acolo unde nu mai există oboseală, durere sau stres — doar lumină și liniște”, a scris mama unei fetițe pe care a tratat-o Ștefania Szabo.

Care are fi cauza morții medicului

Ancheta privind moartea medicului este încă în desfășurare, încă ipoteza privind epuizarea este întărită și de colegii și apropiații Ștefaniei.

Doctorița apela adesea la perfuzii din cauza epuizării, iar în zilele dinaintea decesului, ea solicitase din farmacia spitalului mai multe substanțe pentru anestezie, inclusiv calmante.

Colegii spun că organismul său ar fi putut ceda din cauza suprasolicitării, mai ales în contextul slujbei sale foarte dificile.

În plus, Ștefania Szabo a fost portretizată drept un medic extrem de dedicat, care făcea ture în plus și muncea fără oprire pentru pacienții săi.

